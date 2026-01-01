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Абонемент № 21 (4 концерта)
Киноафиша Абонемент № 21 (4 концерта)

Абонемент № 21 (4 концерта)

12+
Возраст 12+

О концерте

Вечера с русским оркестром: новые горизонты классической музыки

В Камерном зале филармонии пройдет второй абонемент Русского академического оркестра. Каждый концерт этого абонемента включает выступления талантливых вокалистов, представляющих народные и академические жанры.

Литературно-музыкальная композиция

Особенностью абонемента является уникальный проект — литературно-музыкальная композиция по роману новосибирского писателя Михаила Щукина «Конокрад и гимназистка». Музыка к произведению написана новосибирским композитором Сергеем Кравцовым. История имеет романтический сюжет, основанный на событиях из жизни дореволюционного Новониколаевска, что добавляет ей исторической глубины.

Для любителей классики

Абонемент привлечет внимание не только поклонников классической музыки, но и всех ценителей литературно-музыкальных композиций. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и узнать больше о культурном наследии региона.

Купить билет на концерт Абонемент № 21 (4 концерта)

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В других городах
Сентябрь
22 сентября вторник
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 1600 ₽

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