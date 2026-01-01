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Абонемент № 18 (4 концерта)
Киноафиша Абонемент № 18 (4 концерта)

Абонемент № 18 (4 концерта)

12+
Возраст 12+

О концерте

Концертный абонемент в Новосибирской филармонии

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится абонемент, включающий четыре концерта, посвященных произведениям великих русских авторов. В программе — «Война и мир» Льва Толстого, «Матренин двор» Александра Солженицына и «Песня про купца Калашникова» Михаила Лермонтова.

Чувство Родины начинается с любви к семье и своему краю. Именно это обостренное чувство справедливости, как у Степана Калашникова, является центральной темой поэмы Лермонтова. Наташа Ростова из «Войны и мира» олицетворяет глубокую связь с русской душой, исполняя народный танец и поражая окружающих своим талантом.

Программа концерта

  • Толстой. «Война и мир»
  • Солженицын. «Матренин двор»
  • Лермонтов. «Песня про купца Калашникова»

«Я далеко не восторгаюсь тем, что вижу вокруг себя; но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечества или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал» — эти слова Александра Сергеевича Пушкина подчеркивают глубину чувства Родины.

Чувство Родины начинается с любви к матери, семье и дому. Это также включает любовь к родному языку, природе и народу. Каждый русский писатель и поэт стремился постичь тайну русской души, что особенно ярко выражается в исследовании её через литературу и музыку.

Это концерт — возможность услышать Россию голосами Толстого, Тургенева и Лермонтова.

Мастера художественного слова

  • Марина Степанова
  • Яна Насонова
  • Алексей Терехов
  • Дарья Волисова
  • Юлия Кириллова
  • Вадим Тихоненко

Автор и ведущая — Галина Остапец.

Купить билет на концерт Абонемент № 18 (4 концерта)

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