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Абонемент № 16 (7 концертов)
Киноафиша Абонемент № 16 (7 концертов)

Абонемент № 16 (7 концертов)

12+
Возраст 12+

О концерте

Цикл «Портреты композиторов» в Камерном зале филармонии

Камерный зал филармонии приглашает вас на авторский цикл Владимира Калужского «Портреты композиторов». Это уникальная возможность познакомиться с историей музыки и её создателями.

На воскресных встречах зрителям будут представлены семь ярких имен русских и зарубежных композиторов — от XVIII века до наших дней. Каждую встречу будет сопровождать музыкальная иллюстрация в исполнении симфонического оркестра филармонии, а также солистов и ансамблей.

Кому понравится цикл

Абонемент особенно интересен старшеклассникам, молодёжи и всем любителям классической музыки. Этот проект поможет расширить знания об известных композиторах и их произведениях, пробуждая интерес к классическому музыкальному наследию.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного музыкального события!

Купить билет на концерт Абонемент № 16 (7 концертов)

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В других городах
Октябрь
18 октября воскресенье
16:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
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