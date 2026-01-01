Абонемент № 16 (7 концертов)

Цикл «Портреты композиторов» в Камерном зале филармонии

Камерный зал филармонии приглашает вас на авторский цикл Владимира Калужского «Портреты композиторов». Это уникальная возможность познакомиться с историей музыки и её создателями.

На воскресных встречах зрителям будут представлены семь ярких имен русских и зарубежных композиторов — от XVIII века до наших дней. Каждую встречу будет сопровождать музыкальная иллюстрация в исполнении симфонического оркестра филармонии, а также солистов и ансамблей.

Кому понравится цикл

Абонемент особенно интересен старшеклассникам, молодёжи и всем любителям классической музыки. Этот проект поможет расширить знания об известных композиторах и их произведениях, пробуждая интерес к классическому музыкальному наследию.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного музыкального события!