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Абонемент № 14 (4 концерта)
Киноафиша Абонемент № 14 (4 концерта)

Абонемент № 14 (4 концерта)

12+
Возраст 12+

О концерте

Фортепианные вечера в Новосибирской филармонии

В Государственном концертном зале имени А.М. Каца состоится серия фортепианных вечеров, посвящённых проекту «Всероссийские филармонические сезоны». В программе — золотая коллекция пианистических хитов, исполненных выдающимися молодыми пианистами России.

Звёзды XXI века на сцене

Абонемент № 14 «Звезды XXI века» представляет собой уникальную возможность насладиться богатством эмоциональных оттенков и авторскими интерпретациями на большом рояле.

Каждое выступление станет настоящим праздником для любителей классической музыки. Гостям будут предложены произведения, которые продемонстрируют безграничные возможности исполнителей и разнообразие музыкальных стилей. Исполнение находящихся "на пике" молодых таланов — это шанс увидеть и услышать будущие звёзды мировой фортепианной сцены.

Не упустите возможность прикоснуться к искусству, которое объединяет поколения и вдохновляет на новые свершения!

Купить билет на концерт Абонемент № 14 (4 концерта)

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В других городах
Октябрь
15 октября четверг
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

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