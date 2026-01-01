Абонемент № 12 (6 концертов)

Музыкальный абонемент с Filarmonica-квартетом

В Камерном зале филармонии стартует новый абонемент, в котором примет участие Filarmonica-квартет под руководством народного артиста России Валерия Карчагина. Этот концертный цикл порадует всех любителей струнной музыки.

О Filarmonica-квартете

Filarmonica-квартет — это единственный в Новосибирске профессиональный коллектив, специализирующийся на исполнении произведений в жанре струнного квартета. Его исполнение всегда отличается высоким уровнем исполнения и оригинальными трактовками классических произведений. Квартет имеет свои уникальные традиции и многолетний круг почитателей не только в России, но и за её пределами.

Новый сезон и его особенности

В новом сезоне запланированы выступления квинтетов, на которых с квартетом будут играть лучшие музыканты. Это отличная возможность для зрителей познакомиться не только с великолепной игрой квартета, но и с мастерством приглашённых исполнителей.

Авторские комментарии

Еще одним значимым элементом абонемента станут авторские комментарии лектора-музыковеда Марины Якушевич. Она поможет зрителям глубже понять музыкальные произведения, объясняя их тонкости и контексты. Это интерактивный подход добавит необходимую глубину восприятию музыки и сделает каждое выступление особенно запоминающимся.

Абонемент станет идеальным выбором как для заядлых ценителей струнной музыки, так и для тех, кто интересуется тонкостями музыкального искусства.