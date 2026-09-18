Абонемент № 1 (10 концертов)

Золотая коллекция симфонических концертов

Новосибирская филармония (ГКЗ им. А.М. Каца) представит новый абонемент, который включает десять концертов большого симфонического оркестра. В программе — повседневные классические произведения и премьерные исполнения, которые порадуют не только истинных ценителей симфонической музыки, но и поклонников классической музыки.

Вдохновение от звёзд

Каждый концерт будет проходить с участием выдающихся солистов и знаменитых дирижёров, которые задают тон в музыкальном пространстве России. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением с участием лучших мастеров своего дела.

Традиции и новаторство

Первый абонемент Новосибирской филармонии — это настоящая легенда культурного пространства Новосибирска. В сезоне зрители смогут узнать как классические композиции, так и новые произведения, которые откроют для них свежие музыкальные горизонты.

Станьте частью музыкального события

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего музыкального события. Абонемент предложит богатую программу с разнообразными композициями, обеспечивая незабываемые впечатления от каждого концерта.