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Абисал Гергиев, Гурген Петросян, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского
Билеты от 1000₽
Киноафиша Абисал Гергиев, Гурген Петросян, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского

Абисал Гергиев, Гурген Петросян, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер симфонической музыки с Большим оркестром

Большой симфонический оркестр под управлением маэстро Гургена Петросяна приглашает вас на незабываемый вечер, посвящённый выдающимся произведениям XX века. Программа обещает быть насыщенной выразительным ритмом и глубокой эмоциональностью.

Первое отделение

Концерт откроется шедевром «Болеро» Мориса Равеля. Это уникальное произведение, построенное на неизменном ритмическом остинато и двух чередующихся мелодиях, стало не только визитной карточкой композитора, но и одним из самых узнаваемых произведений в мировой музыкальной культуре. Изначально задуманное как балет, «Болеро» удивляет своей простотой и одновременно величием.

Далее прозвучит Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Родиона Щедрина. Это яркое и экспрессивное сочинение насыщено полистилистикой и драматизмом. В роли солиста выступит талантливый пианист Абисал Гергиев.

Второе отделение

Во втором отделении программы зрителей ожидает Симфонические танцы Сергея Рахманинова — последнее крупное сочинение композитора. Эти танцы вобрали в себя эхо былых тем, отражая трагическое наследие XX века и стремление к свету, которое пронизывает музыку.

Информация о концерте

Продолжительность: 90 минут

Программа:

  • I отделение:
    • Морис Равель — Болеро
    • Родион Щедрин — Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (солист — Абисал Гергиев)
  • II отделение:
    • Сергей Рахманинов — Симфонические танцы соч. 45

Исполнители:

  • Солист — Абисал Гергиев
  • Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского
  • Дирижёр — Гурген Петросян

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 октября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Абисал Гергиев, Гурген Петросян, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского Абисал Гергиев, Гурген Петросян, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского Абисал Гергиев, Гурген Петросян, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского Абисал Гергиев, Гурген Петросян, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского Абисал Гергиев, Гурген Петросян, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского Абисал Гергиев, Гурген Петросян, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского

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