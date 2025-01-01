Абисал Гергиев, Гурген Петросян, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского

Вечер симфонической музыки с Большим оркестром

Большой симфонический оркестр под управлением маэстро Гургена Петросяна приглашает вас на незабываемый вечер, посвящённый выдающимся произведениям XX века. Программа обещает быть насыщенной выразительным ритмом и глубокой эмоциональностью.

Первое отделение

Концерт откроется шедевром «Болеро» Мориса Равеля. Это уникальное произведение, построенное на неизменном ритмическом остинато и двух чередующихся мелодиях, стало не только визитной карточкой композитора, но и одним из самых узнаваемых произведений в мировой музыкальной культуре. Изначально задуманное как балет, «Болеро» удивляет своей простотой и одновременно величием.

Далее прозвучит Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Родиона Щедрина. Это яркое и экспрессивное сочинение насыщено полистилистикой и драматизмом. В роли солиста выступит талантливый пианист Абисал Гергиев.

Второе отделение

Во втором отделении программы зрителей ожидает Симфонические танцы Сергея Рахманинова — последнее крупное сочинение композитора. Эти танцы вобрали в себя эхо былых тем, отражая трагическое наследие XX века и стремление к свету, которое пронизывает музыку.

Информация о концерте

Продолжительность: 90 минут

Программа:

I отделение: Морис Равель — Болеро Родион Щедрин — Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (солист — Абисал Гергиев)

II отделение: Сергей Рахманинов — Симфонические танцы соч. 45



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