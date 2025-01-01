Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! Группа Abilities 2 Unlimited представляет собой международный блюзовый проект, в который входят выдающийся белорусский блюзмен Юрась Усков и талантливые музыканты из Москвы. Этот коллектив уже успел завоевать сердца зрителей на всех главных блюзовых площадках столицы.
Группа активно участвует в музыкальной жизни страны, включая участие в таких значимых событиях, как фестиваль «Мотыльфест». Один из ярких моментов их карьеры — уникальный концерт с легендой российского рока Сергеем Рыженко. Это событие стало настоящим украшением музыкального календаря.
Abilities 2 Unlimited делают акцент на классическом блюзе, фанке, ритм-н-блюзе, соуле и буги-вуги. Их музыка сохраняет звучание, характерное для времени зарождения этих стилей, что делает каждое выступление по-настоящему танцевальным и атмосферным.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в мир блюза. Ждем вас на концерте группы Abilities 2 Unlimited!