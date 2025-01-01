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Abilities 2 Unlimited
Билеты от 1500₽
Киноафиша Abilities 2 Unlimited

Abilities 2 Unlimited

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: концерт группы Abilities 2 Unlimited

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! Группа Abilities 2 Unlimited представляет собой международный блюзовый проект, в который входят выдающийся белорусский блюзмен Юрась Усков и талантливые музыканты из Москвы. Этот коллектив уже успел завоевать сердца зрителей на всех главных блюзовых площадках столицы.

История и достижения

Группа активно участвует в музыкальной жизни страны, включая участие в таких значимых событиях, как фестиваль «Мотыльфест». Один из ярких моментов их карьеры — уникальный концерт с легендой российского рока Сергеем Рыженко. Это событие стало настоящим украшением музыкального календаря.

Музыкальный стиль

Abilities 2 Unlimited делают акцент на классическом блюзе, фанке, ритм-н-блюзе, соуле и буги-вуги. Их музыка сохраняет звучание, характерное для времени зарождения этих стилей, что делает каждое выступление по-настоящему танцевальным и атмосферным.

Состав группы

  • Юрась Усков — вокал, гармоника
  • Сергей Савин — гитара
  • Тимур Нагучев — клавиши
  • Василий Мотылец — бас
  • Арсений Шерфединов — барабаны

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в мир блюза. Ждем вас на концерте группы Abilities 2 Unlimited!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
19:00 от 1500 ₽

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