Музыка, которая объединяет: концерт группы Abilities 2 Unlimited

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! Группа Abilities 2 Unlimited представляет собой международный блюзовый проект, в который входят выдающийся белорусский блюзмен Юрась Усков и талантливые музыканты из Москвы. Этот коллектив уже успел завоевать сердца зрителей на всех главных блюзовых площадках столицы.

История и достижения

Группа активно участвует в музыкальной жизни страны, включая участие в таких значимых событиях, как фестиваль «Мотыльфест». Один из ярких моментов их карьеры — уникальный концерт с легендой российского рока Сергеем Рыженко. Это событие стало настоящим украшением музыкального календаря.

Музыкальный стиль

Abilities 2 Unlimited делают акцент на классическом блюзе, фанке, ритм-н-блюзе, соуле и буги-вуги. Их музыка сохраняет звучание, характерное для времени зарождения этих стилей, что делает каждое выступление по-настоящему танцевальным и атмосферным.

Состав группы

Юрась Усков — вокал, гармоника

— вокал, гармоника Сергей Савин — гитара

— гитара Тимур Нагучев — клавиши

— клавиши Василий Мотылец — бас

— бас Арсений Шерфединов — барабаны

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в мир блюза. Ждем вас на концерте группы Abilities 2 Unlimited!