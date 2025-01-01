Меню
Abendmusik. Рождественский концерт
Abendmusik. Рождественский концерт

12+
О концерте

Традиционный рождественский концерт в лютеранской церкви

Приближается самый волшебный праздник — Рождество! В старинной Лютеранской кирхе пройдет ежегодный Рождественский концерт, который подарит всем присутствующим незабываемые эмоции.

Праздничная атмосфера царит повсюду: в домах, магазинах и ресторанах. Новогодняя суета охватывает людей, которые выбирают подарки, наряды и планируют меню для праздничного стола.

Концерт в рамках проекта Abendmusik

Частная филармония «Триумф» продолжает проект Abendmusik, что в переводе с немецкого означает «вечерняя музыка». Это цикл концертов духовной и светской музыки, который проходит в особой атмосфере старинной церкви.

Уникальная акустика

Редкая храмовая акустика делает каждый концерт поистине уникальным, позволяя зрителям насладиться музыкой на совершенно новом уровне. Не упустите возможность провести предпраздничный вечер в кругу друзей и близких, погружаясь в волшебную атмосферу музыки и рождественского духа.

Приходите и создайте свои самые теплые воспоминания об этом чудесном времени года!

Декабрь
27 декабря суббота
20:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
от 1200 ₽
29 декабря понедельник
20:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
от 1200 ₽

