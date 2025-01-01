Abendmusik. Под рождественской звездой

Рождественский концерт в лютеранской церкви

Частная филармония «Триумф» продолжает свой музыкальный проект Abendmusik, который переводится с немецкого как «вечерняя музыка». Это цикл концертов, посвященных как духовной, так и светской музыке, который проходит в уникальной атмосфере старинной церкви.

Особая храмовая акустика создает неповторимое звучание, позволяя зрителям насладиться музыкой в ее наилучшем исполнении. Вы сможете насладиться великолепной программой, где зазвучит волшебство рождественской музыки в традиционном ежегодном концерте.

Исполнители вечера

В концерте примут участие талантливые артисты Пермского театра оперы и балета:

Наталья Кириллова — сопрано

Кристина Лебедева — артист симфонического оркестра, труба

Кристина Басюл — орган

Не упустите возможность насладиться изысканными звуками рождественской музыки в рамках этого замечательного события!