Abendmusik. Под рождественской звездой
12+
Рождественский концерт в лютеранской церкви

Частная филармония «Триумф» продолжает свой музыкальный проект Abendmusik, который переводится с немецкого как «вечерняя музыка». Это цикл концертов, посвященных как духовной, так и светской музыке, который проходит в уникальной атмосфере старинной церкви.

Особая храмовая акустика создает неповторимое звучание, позволяя зрителям насладиться музыкой в ее наилучшем исполнении. Вы сможете насладиться великолепной программой, где зазвучит волшебство рождественской музыки в традиционном ежегодном концерте.

Исполнители вечера

В концерте примут участие талантливые артисты Пермского театра оперы и балета:

  • Наталья Кириллова — сопрано
  • Кристина Лебедева — артист симфонического оркестра, труба
  • Кристина Басюл — орган

Не упустите возможность насладиться изысканными звуками рождественской музыки в рамках этого замечательного события!

Январь
5 января понедельник
16:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
от 1200 ₽
7 января среда
16:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
от 1200 ₽

