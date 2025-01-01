Abendmusik. О. Демина (виолончель), Е. Субботин (скрипка), А. Сучков (орган)

Частная филармония Триумф продолжает свой проект ABENDMUSIK (в переводе с немецкого «вечерняя музыка»), который представляет собой цикл концертов духовной и светской музыки.
Завораживающая атмосфера старинной церкви и уникальная храмовая акустика создают идеальные условия для восприятия музыки, позволяя зрителям погрузиться в мир звуков и эмоций.
Программа концерта демонстрирует эволюцию дуэтного жанра для скрипки и виолончели в рамках различных стилевых эпох — от барокко до музыки XX века. Подбор произведений отражает как историческую преемственность, так и контрастные композиторские техники, раскрывающие тембровые и структурные возможности ансамбля.
Концерт объединяет три века музыки — от барочной элегантности Баха до авангардного языка Губайдулиной. В центре внимания — диалог скрипки и виолончели, их то противостояние, то слияние в единое звуковое пространство.
Зрители смогут насладиться путешествием от строгой красоты классических форм к смелым экспериментам современности.
Концерт будет интересен всем ценителям исторического исполнительства. Однако он также станет замечательным опытом для тех, кто впервые решит посетить подобное событие.
Волшебная атмосфера храма, красивое здание и непередаваемая церковная акустика создадут незабываемые впечатления.