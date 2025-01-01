Abendmusik. О. Демина (виолончель), Е. Субботин (скрипка), А. Сучков (орган)

Вечерняя музыка в старинной церкви

Частная филармония Триумф продолжает свой проект ABENDMUSIK (в переводе с немецкого «вечерняя музыка»), который представляет собой цикл концертов духовной и светской музыки.

Завораживающая атмосфера старинной церкви и уникальная храмовая акустика создают идеальные условия для восприятия музыки, позволяя зрителям погрузиться в мир звуков и эмоций.

Музыкальная программа

Программа концерта демонстрирует эволюцию дуэтного жанра для скрипки и виолончели в рамках различных стилевых эпох — от барокко до музыки XX века. Подбор произведений отражает как историческую преемственность, так и контрастные композиторские техники, раскрывающие тембровые и структурные возможности ансамбля.

Концерт объединяет три века музыки — от барочной элегантности Баха до авангардного языка Губайдулиной. В центре внимания — диалог скрипки и виолончели, их то противостояние, то слияние в единое звуковое пространство.

Зрители смогут насладиться путешествием от строгой красоты классических форм к смелым экспериментам современности.

Кому подойдёт концерт?

Концерт будет интересен всем ценителям исторического исполнительства. Однако он также станет замечательным опытом для тех, кто впервые решит посетить подобное событие.

Волшебная атмосфера храма, красивое здание и непередаваемая церковная акустика создадут незабываемые впечатления.

Программа концерта