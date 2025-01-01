Abendmusik. И.С. Бах. Тет-а-тет Марк Зингер, Евгений Синицын

Не упустите возможность насладиться камерным концертом в лютеранской Церкви Святой Марии, приуроченным к празднованию 340-летия со дня рождения великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В этот особенный вечер для вас выступят замечательные музыканты: Евгений Синицын (виола да гамба) и Марк Зингер (скрипка).
В рамках программы прозвучит редко исполняемая двухголосная полифония Баха. Зрители смогут насладиться инвенциями, фантазиями, дуэтами и канонами — произведениями, которые знаменуют собой вершины барочной музыки.
Композитор Людвиг ван Бетховен назвал Баха «бессмертным богом гармонии». Его творчество стало основополагающим для формирования европейской классической музыки. Джордж Брамс призывал изучать Баха, уверяя, что это приведет к глубокому пониманию музыки в целом. Густав Малер отмечал, что все живительные частицы музыкального искусства объединяются в Бахе так же, как мир соединяется в Боге.
Приходите на концерт, чтобы почувствовать духовную силу и красоту музыки Баха, ставшую основой для многих последующих композиторов и любителей музыки!