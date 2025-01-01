Меню
Abendmusik. И.С. Бах. Тет-а-тет Марк Зингер, Евгений Синицын
Abendmusik. И.С. Бах. Тет-а-тет Марк Зингер, Евгений Синицын

Abendmusik. И.С. Бах. Тет-а-тет Марк Зингер, Евгений Синицын

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт в честь 340-летия Иоганна Себастьяна Баха

Не упустите возможность насладиться камерным концертом в лютеранской Церкви Святой Марии, приуроченным к празднованию 340-летия со дня рождения великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В этот особенный вечер для вас выступят замечательные музыканты: Евгений Синицын (виола да гамба) и Марк Зингер (скрипка).

Программа концерта

В рамках программы прозвучит редко исполняемая двухголосная полифония Баха. Зрители смогут насладиться инвенциями, фантазиями, дуэтами и канонами — произведениями, которые знаменуют собой вершины барочной музыки.

Важность Баха в мировой музыке

Композитор Людвиг ван Бетховен назвал Баха «бессмертным богом гармонии». Его творчество стало основополагающим для формирования европейской классической музыки. Джордж Брамс призывал изучать Баха, уверяя, что это приведет к глубокому пониманию музыки в целом. Густав Малер отмечал, что все живительные частицы музыкального искусства объединяются в Бахе так же, как мир соединяется в Боге.

Приходите на концерт, чтобы почувствовать духовную силу и красоту музыки Баха, ставшую основой для многих последующих композиторов и любителей музыки!

Расписание

В других городах

Пермь, 8 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
20:00 от 1000 ₽

