Abendmusik. Французское барокко. Наталья Кириллова (сопрано), Кристина Рассадникова (орган)
Abendmusik. Французское барокко. Наталья Кириллова (сопрано), Кристина Рассадникова (орган)

Abendmusik. Французское барокко. Наталья Кириллова (сопрано), Кристина Рассадникова (орган)

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Волшебство вечера: проект «ABENDMUSIK» в Частной филармонии «Триумф»

Частная филармония «Триумф» приглашает вас на уникальный проект «ABENDMUSIK», что в переводе с немецкого обозначает «вечерняя музыка». Это цикл концертов, который объединяет духовную и светскую музыку, создавая неповторимую атмосферу в стенах старинной церкви.

Уникальная акустика и музыка французского барокко

Одной из особенностей мероприятий является уникальная храмовая акустика. Она позволяет зрителям по-новому ощутить каждую ноту, создавая незабываемые музыкальные впечатления.

В предстоящей программе концерта вас ждет погружение в мир французского духовного барокко. На сцене выступят талантливые исполнители: сопрано Наталья Кириллова и баритон Кристина Рассадникова. Их голоса обеспечат волшебное звучание, которое не оставит равнодушным никого.

Даты и места проведения

Концерты проекта «ABENDMUSIK» будут проходить в старинной церкви. Актуальные даты и дополнительная информация о концертах доступны на официальном сайте филармонии. Не упустите возможность провести вечер в окружении изысканной музыки и исторической архитектуры!

Погрузитесь в атмосферу музыкального искусства и оставьте суету повседневности за дверями церкви!

В других городах

Пермь, 17 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
20:00 от 1000 ₽

