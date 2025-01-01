Меню
Abendmusik. Бах. Наталья Кириллова (сопрано)
Abendmusik. Бах. Наталья Кириллова (сопрано)

О концерте/спектакле

Вечерняя музыка в исторической церкви

Частная филармония «Триумф» продолжает свой проект «Abendmusik» — цикл концертов духовной и светской музыки, который проходит в уникальной атмосфере старинной церкви. Это мероприятие предоставляет зрителям редкую возможность насладиться музыкальными произведениями в условиях великолепной храмовой акустики, которая создает незабываемый опыт восприятия.

Программа к 340-летию И.С. Баха

На предстоящем концерте, посвященном 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, звучат не только известные фрагменты духовных кантат и ораторий, но и камерная музыка композитора. В программе представлены различные аспекты его творчества, позволяющие погрузиться в мир барокко.

Исполнители вечера

Концерт украсит выступление известных исполнителей:

  • Наталья Кириллова (сопрано)
  • Артем Наумов (скрипка)
  • Евгений Синицын (виола да гамба)
  • Кристина Рассадникова (басюл)

Не упустите возможность стать свидетелем этого музыкального праздника и насладиться шедеврами великого композитора в окружении великолепной архитектуры.

Расписание

В других городах

Пермь, 20 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
20:00 от 1000 ₽

