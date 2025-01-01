Abendmusik. Бах. Наталья Кириллова (сопрано)

Частная филармония «Триумф» продолжает свой проект «Abendmusik» — цикл концертов духовной и светской музыки, который проходит в уникальной атмосфере старинной церкви. Это мероприятие предоставляет зрителям редкую возможность насладиться музыкальными произведениями в условиях великолепной храмовой акустики, которая создает незабываемый опыт восприятия.
На предстоящем концерте, посвященном 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, звучат не только известные фрагменты духовных кантат и ораторий, но и камерная музыка композитора. В программе представлены различные аспекты его творчества, позволяющие погрузиться в мир барокко.
Концерт украсит выступление известных исполнителей:
Не упустите возможность стать свидетелем этого музыкального праздника и насладиться шедеврами великого композитора в окружении великолепной архитектуры.