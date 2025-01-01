Меню
ABBA. Tribute при свечах в старинном соборе
ABBA. Tribute при свечах в старинном соборе

ABBA. Tribute при свечах в старинном соборе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер ABBA в старинном соборе: музыка, живущая в новом свете

В старинном соборе, при мерцании сотен свечей, оживут самые яркие хиты легендарной группы ABBA! Публика сможет насладиться известными песнями, такими как «Mamma Mia», «Dancing Queen» и «The Winner Takes It All» в исполнении талантливой певицы Любови Штарк.

Уникальная атмосфера

Собор с его большой залом и готической архитектурой создаст потрясающую атмосферу для этого концерта. Глубина и чувственность звучания рояля в сочетании с голосом певицы сделают каждую мелодию уникальной. Каждая песня будет звучать так, как будто она была написана заново.

Неповторимые аранжировки

Среди света сотен свечей «Gimme! Gimme! Gimme!» превратится в джаз, а «Dancing Queen» станет трогательной балладой. Это уникальный формат, который обещает превратить известные хиты диско в лирическую симфонию. Музыка, способствовавшая танцам, теперь рождает глубину и вдохновение.

Состав исполнителей

Любовь Штарк — вокал. Она является актрисой музыкального театра и репетитором по вокалу в Александринском театре. Любовь — лауреат и дипломант множества межрегиональных и международных вокальных конкурсов, включая Международный вокальный фестиваль-конкурс «Поющая маска». Также она участвует в музыкальном коллективе «Сестра Петра».

Илья Щеклеин — пиано. Петербургский пианист-виртуоз, участник и лауреат крупных джазовых фестивалей, таких как «Усадьба-джаз», Gnesin Jazz, Rainy Days Jazz Fest и Petrojazz. Он — победитель конкурса «Jazz Battle 2017» среди пианистов и член жюри музыкальных конкурсов. Илья также является автором музыки к российским и зарубежным фильмам и сериалам, а также активно участвует в музыкальных проектах на телевидении.

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
3 октября пятница
20:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 1400 ₽

Фотографии

ABBA. Tribute при свечах в старинном соборе ABBA. Tribute при свечах в старинном соборе ABBA. Tribute при свечах в старинном соборе ABBA. Tribute при свечах в старинном соборе ABBA. Tribute при свечах в старинном соборе ABBA. Tribute при свечах в старинном соборе

