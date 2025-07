ABBA Mia. Happy New Year. С симфоническим оркестром

Шоу ABBA Mia: Праздник музыки и любви

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному событию! Шоу ABBA Mia — это трибьют, который с ювелирной точностью воссоздает образ и звучание лучших хитов легендарной группы ABBA. Каждый из нас с детства знаком с такими шедеврами, как Dancing Queen, Money, Money, Money, Mamma Mia, SOS и Take a Chance On Me.

Волшебство каждой ноты

ABBA — это не просто группа, это символ праздника, музыки и любви. Ни одно Рождество в мире не обходится без замечательной песни Happy New Year. Теперь у вас есть возможность ощутить эту магию на живом концерте!

Живое исполнение и симфоническое звучание

Шоу ABBA Mia предлагает уникальную возможность насладиться бессмертными хитами в сопровождении симфонического оркестра. Великолепный вокал, живой звук и грандиозные симфонические аранжировки создадут атмосферу настоящего праздника.

Зрелище, которое впечатляет

Не пропустите потрясающие костюмы и световое шоу, которые сделают вечер незабываемым! ABBA Mia — это ваше идеальное погружение в музыкальный мир ABBA. Присоединяйтесь к нам и разделите любовь к музыке с другими зрителями!