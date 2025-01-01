«ABBA Mia – Happy New Year» в сопровождении симфонического оркестра

ABBA — один из самых успешных поп-коллективов в истории музыки! Их хиты, такие как «Dancing Queen», «Money, Money, Money», «Mamma Mia», «SOS», «Take a Chance On Me», знакомы каждому с детства. Музыка ABBA — это всегда праздник, наполненный любовью и воспоминаниями о детстве. Ни одно Рождество не обходится без легендарной песни «Happy New Year».
ABBA Mia — это грандиозный трибьют-проект, посвящённый творчеству группы ABBA. Создатели шоу также известны благодаря симфоническим проектам «Богемская рапсодия» и «Floyd Universe». ABBA Mia стали финалистами шоу «Ярче звёзд» на ТНТ.
Вас порадуют невероятно похожие на оригинал голоса и общее звучание, потрясающие костюмы, отражающие стиль легендарной четвёрки, зажигательные танцы и яркое световое шоу. Всё это создаст атмосферу настоящего праздника музыки ABBA, знакомой всем с детства. И всё это в сопровождении симфонического оркестра!
ABBA Mia уже завоевали сердца тысяч поклонников ABBA в России. Не упустите возможность насладиться вживую красочным и многогранным творчеством этой невероятной группы.
Приходите на концерт ABBA Mia и погрузитесь в мир незабываемой музыки!