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«ABBA Mia – Happy New Year» в сопровождении симфонического оркестра
Билеты от 1000₽
Киноафиша «ABBA Mia – Happy New Year» в сопровождении симфонического оркестра

«ABBA Mia – Happy New Year» в сопровождении симфонического оркестра

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Праздник музыки с ABBA Mia

ABBA — один из самых успешных поп-коллективов в истории музыки! Их хиты, такие как «Dancing Queen», «Money, Money, Money», «Mamma Mia», «SOS», «Take a Chance On Me», знакомы каждому с детства. Музыка ABBA — это всегда праздник, наполненный любовью и воспоминаниями о детстве. Ни одно Рождество не обходится без легендарной песни «Happy New Year».

Что такое ABBA Mia?

ABBA Mia — это грандиозный трибьют-проект, посвящённый творчеству группы ABBA. Создатели шоу также известны благодаря симфоническим проектам «Богемская рапсодия» и «Floyd Universe». ABBA Mia стали финалистами шоу «Ярче звёзд» на ТНТ.

Что вас ждёт на концерте?

Вас порадуют невероятно похожие на оригинал голоса и общее звучание, потрясающие костюмы, отражающие стиль легендарной четвёрки, зажигательные танцы и яркое световое шоу. Всё это создаст атмосферу настоящего праздника музыки ABBA, знакомой всем с детства. И всё это в сопровождении симфонического оркестра!

Популярность проекта

ABBA Mia уже завоевали сердца тысяч поклонников ABBA в России. Не упустите возможность насладиться вживую красочным и многогранным творчеством этой невероятной группы.

Плейлист концертной программы

  • Intermezzo no. 1
  • Waterloo
  • Honey, honey
  • Chiquitita
  • Knowing Me, Knowing You
  • Take a Chance On Me
  • Mamma mia
  • S.O.S.
  • Money, money, money
  • Dancing Queen
  • Eagle
  • Super Trouper
  • The Winner Takes It All
  • Lay All Your Love On Me
  • Fernandо
  • Voulez-Vous
  • Summer Night City
  • Does Your Mother Know
  • Gimme! Gimme! Gimme!
  • Thank You For The Music
  • Happy New Year

Приходите на концерт ABBA Mia и погрузитесь в мир незабываемой музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 января
Кремлевский дворец Москва, Кремль
18:00 от 1000 ₽

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