Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ABBA-мания
Киноафиша ABBA-мания

ABBA-мания

12+
Возраст 12+

О концерте

Магия музыки ABBA: новогодний фейерверк в Новосибирске

В рамках цикла Новогодний фейерверк зрителей ждет восхитительное выступление вокального ансамбля под руководством Павла Шаромова в сопровождении эстрадного оркестра под управлением дирижера Виктора Иванова.

Возвращение любимых хитов

Программа «ABBA-МАНИЯ» вновь на сцене! Это не просто концерт, а настоящее музыкальное событие, которое уже завоевало симпатии зрителей. Прошлые выступления были встречены с восторгом, и публика настойчиво просила филармонию вернуть артисты к вечным хитам шведской группы.

Почему «АВВА» всегда с нами?

Музыка ABBA продолжает волновать сердца миллионов. За 50 лет ее мелодии не потеряли актуальности и магии. Как говорится, если хиты не «прокисли», значит, время голосует за их вечную популярность!

Не упустите возможность насладиться завораживающими вокалами и незабываемыми ритмами на этом уникальном концерте. Программа обещает стать ярким акцентом новогодних праздников!

Купить билет на концерт ABBA-мания

Помощь с билетами
В других городах
Январь
6 января вторник
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1000 ₽
8 января четверг
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1000 ₽

Фотографии

ABBA-мания

В ближайшие дни

Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
30 января в 20:30 Сплетни by Anna Asti
от 790 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
6 января в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 1990 ₽
Стендап. Опытные комики
18+
Юмор
Стендап. Опытные комики
18 декабря в 21:00 Standup Room
от 300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше