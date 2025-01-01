Магия музыки ABBA: новогодний фейерверк в Новосибирске

В рамках цикла Новогодний фейерверк зрителей ждет восхитительное выступление вокального ансамбля под руководством Павла Шаромова в сопровождении эстрадного оркестра под управлением дирижера Виктора Иванова.

Возвращение любимых хитов

Программа «ABBA-МАНИЯ» вновь на сцене! Это не просто концерт, а настоящее музыкальное событие, которое уже завоевало симпатии зрителей. Прошлые выступления были встречены с восторгом, и публика настойчиво просила филармонию вернуть артисты к вечным хитам шведской группы.

Почему «АВВА» всегда с нами?

Музыка ABBA продолжает волновать сердца миллионов. За 50 лет ее мелодии не потеряли актуальности и магии. Как говорится, если хиты не «прокисли», значит, время голосует за их вечную популярность!

Не упустите возможность насладиться завораживающими вокалами и незабываемыми ритмами на этом уникальном концерте. Программа обещает стать ярким акцентом новогодних праздников!