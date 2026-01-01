Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
АББА. Лучшие хиты
Киноафиша АББА. Лучшие хиты

АББА. Лучшие хиты

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер с хитами ABBA в исполнении петербургских вокалистов

Ожидайте незабываемый концерт, где музыка легендарной шведской группы ABBA вновь наполнит зал. «Mamma Mia», «Money, Money», «The Winner Takes It All» и многие другие хиты вернут зрителей в золотую эпоху поп-музыки. Это будет вечер, наполненный светом, ритмом и теплом любимых мелодий.

ABBA — это не просто группа, а поистине музыкальный феномен. Их композиции покорили сердца миллионов благодаря уникальным гармониям и заразительному оптимизму. Эти песни создают яркую атмосферу, наполняя пространство радостью и светом.

Вы сможете насладиться исполнением самых известных хитов в интерпретации талантливых петербургских вокалистов: Анастасии Сазоновой, Марины Илюньчевой и Антона Малинена. Их выступление будет сопровождаться эстрадным оркестром, создавая элегантную и праздничную обстановку.

Этот концерт предложит зрителям не просто исполнение мелодий, а авторскую интерпретацию, насыщенную интеллигентным петербургским стилем и глубоким уважением к гениальности музыкантов ABBA. Не упустите шанс провести вечер, который подарит вам радость и погрузит в ностальгические воспоминания о лучших моментах музыки.

Купить билет на концерт АББА. Лучшие хиты

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
19 июня пятница
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1500 ₽

Фотографии

АББА. Лучшие хиты АББА. Лучшие хиты АББА. Лучшие хиты АББА. Лучшие хиты АББА. Лучшие хиты АББА. Лучшие хиты АББА. Лучшие хиты АББА. Лучшие хиты

В ближайшие дни

IV благотворительный Гала-концерт звезд оперы и балета
6+
Классическая музыка

IV благотворительный Гала-концерт звезд оперы и балета

8 июля в 19:00 Александринский театр
от 1000 ₽
Саша и Сирожа
16+
Поп

Саша и Сирожа

12 сентября в 19:00 Douglas
от 1200 ₽
Только между нами
16+
Живая музыка

Только между нами

3 июня в 19:30 Сплетни by Anna Asti
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше