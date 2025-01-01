ABBA. Лучшие хиты

Музыкальный вечер с ABBA в Петербурге

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру с музыкой ABBA! Культовые хиты этой легендарной группы, такие как «Mamma Mia», «Money, Money», «The Winner Takes It All» и многие другие, будут исполнены великолепными петербургскими вокалистами:

Анастасия Сазонова

Марина Илюньчева

Антон Малинен

Этот концерт — не просто исполнение известных мелодий. Это собственное прочтение бессмертных хитов, дань уважения талантливым шведским музыкантам. Исполнение пройдет в интеллигентном петербургском стиле в сопровождении эстрадного оркестра.

Не упустите возможность насладиться волшебными мелодиями знаменитой шведской группы в уютной атмосфере. Это идеальный способ провести прекрасный майский вечер!

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