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ABBA. Лучшие хиты
Киноафиша ABBA. Лучшие хиты

ABBA. Лучшие хиты

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с ABBA в Петербурге

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру с музыкой ABBA! Культовые хиты этой легендарной группы, такие как «Mamma Mia», «Money, Money», «The Winner Takes It All» и многие другие, будут исполнены великолепными петербургскими вокалистами:

  • Анастасия Сазонова
  • Марина Илюньчева
  • Антон Малинен

Этот концерт — не просто исполнение известных мелодий. Это собственное прочтение бессмертных хитов, дань уважения талантливым шведским музыкантам. Исполнение пройдет в интеллигентном петербургском стиле в сопровождении эстрадного оркестра.

Не упустите возможность насладиться волшебными мелодиями знаменитой шведской группы в уютной атмосфере. Это идеальный способ провести прекрасный майский вечер!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 1400 ₽

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ABBA. Лучшие хиты ABBA. Лучшие хиты ABBA. Лучшие хиты ABBA. Лучшие хиты

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