ABBA — The Beatles

Импульс от Impulse orchestra

Санкт-Петербургский симфонический оркестр "Impulse orchestra" под руководством дирижера Игоря Томашевского исполнит легендарные хиты одних из самых популярных музыкальных коллективов XX века.

The Beatles: Легенда рок-музыки

The Beatles — британская рок-группа, чьи пластинки выходили миллионными тиражами, имела поклонников по всему миру. Любовь слушателей породила даже особое движение — битломанию. Несмотря на то, что группа уже давно не существует, песни музыкантов и сейчас привлекают внимание аудитории разного возраста.

Музыка The Beatles понятна каждому: под неё можно танцевать, мечтать, грустить, любить — и вообще делать всё, что угодно. Битлы стали феноменом массового музыкального помешательства. Их изображения можно увидеть везде: от фотографий в ресторанах до граффити на стенах.

13 альбомов за 7 лет — абсолютный рекорд. К каждому альбому музыканты подходили очень ответственно, никогда не делая работу спустя рукава. За 10 лет они испробовали разнообразные жанры, от ритм-энд-блюза до психоделического рока и хард-рока. Диапазон у этих парней действительно велик, а инструменты, которые они использовали, варьировались от гитары и барабанов до ситары, губной гармошки, бонго и классического струнного оркестра.

The Beatles всегда шли вперед и, когда казалось, что они достигли вершины, они вдруг прыгали выше собственной головы. В 1965 году участников группы сенсационно представили к ордену Британской империи за вклад в развитие британской культуры.

ABBA: Шведский музыкальный феномен

Вторая часть концерта будет посвящена творчеству второй известной «четвёрки» — шведскому музыкальному квартету ABBA, который завоевал огромную зрительскую любовь по всему миру. На протяжении многих лет их сборники возглавляли мировые хит-парады, а среди поклонников коллектива были представители королевской семьи Швеции.

Шведский квартет ABBA получил название по первым буквам имен участников: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Во всем мире разошлось около 40 миллионов синглов и более 20 миллионов альбомов ансамбля. Как этот неизвестно откуда взявшийся квартет сумел продать такое количество продукции — загадка.

Музыкальные эксперты сравнивают музыку ABBA с тонизирующими таблетками. Их могут принимать все — и стар, и млад. Альбомы скандинавской «четвёрки» продолжают дарить радость поклонникам всех возрастов по всему миру.