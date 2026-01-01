Спектакль «Абай» в Театре драмы им. М. Лермонтова

«Абай» — это пронзительная человеческая драма, насыщенная глубокими эпическими и лирическими переживаниями. Спектакль поднимает важную тему взаимодействия великого поэта и народа. В центре сюжета — образ Абая, который выступает не только как защитник справедливости, но и как хранитель человеческих прав и чести.

Абай борется за права людей в строгих условиях степи, где человеческие права часто остаются затоптанными. Это история о том, как человек, независимо от своего социального положения — будь то бедняк или богач, должен иметь доступ к порядку, свободе и независимости.

Не пропустите возможность увидеть этот мощный спектакль, который ставит перед зрителями важные вопросы о правде и справедливости в нашем обществе.