Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Абай
Киноафиша Абай

Спектакль Абай

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Продолжительность 2 часа 40 минут

О спектакле

Опера «Абай» в Алматы

Опера «Абай» — это шедевр, впервые поставленный 24 декабря 1944 года. В её основе лежит драматическая история из жизни великого казахского поэта Абая Кунанбаева.

Сюжет оперы

Главная героиня, красавица Ажар, была сосватана с женихом, который неожиданно умирает. По старому обычаю, ей предстоит выйти замуж за брата покойного, Нарымбета. Однако, Ажар решает сбежать с любимым Айдаром, чем навлекает на себя гнев рода. Их преследует друг Нарымбета, Жиренше.

В момент опасности Айдар произносит имя своего учителя Абая — единственного, кто может спасти его от бессудной расправы. Абай вмешивается, требуя справедливого суда.

Конфликт и его разрешение

На суде выступает Азим, ученик Абая, который просит пощады для влюбленных и напоминает о силе любви, приводя примеры из классической литературы. Жиренше, со своей стороны, ставит условия, и в конце концов, суд идет навстречу и отпускает пару, но при этом Абай должен заплатить за убытки.

Трагедия любви

На свадьбе Айдар оказывается отравленным. Обвинения падают на Жиренше, который клянется в своей невиновности. Однако умирающий Айдар указывает на Азима, что приводит к трагическим последствиям.

Опера завершается упадком и трауром, когда Абай остается один на сцене, являясь светом для своего народа в тьме.

Действующие лица и исполнители

  • Абай: Талгат Кузембаев, Народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии РК
  • Ажар: Аяжан Куаншалиева
  • Айдар: Фархат Кубиев
  • Жиренше: Евгений Шагаров
  • Азим: Болат Букенов, Заслуженный деятель РК
  • Карлыгаш: Оксана Давыденко
  • Кокбай: Максат Саматов
  • Нарымбет: Ислам Хамзаев
  • Мес: Шыңғыз Нургалиулы

Творческая команда

  • Главный дирижёр: Нуржан Байбусинов, Заслуженный деятель РК
  • Режиссёр-постановщик: Фархат Молдагали
  • Ассистент режиссёра: Наталья Кагадий
  • Художник по костюмам: Рауан Кайруллаева
  • Художник по декорациям: Жанат Кокимбеков
  • Хормейстер: Алия Темирбекова, Заслуженный деятель РК
  • Балетмейстер-постановщик: Асем Алдибекова

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение на сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше