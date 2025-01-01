Опера «Абай» в Алматы

Опера «Абай» — это шедевр, впервые поставленный 24 декабря 1944 года. В её основе лежит драматическая история из жизни великого казахского поэта Абая Кунанбаева.

Сюжет оперы

Главная героиня, красавица Ажар, была сосватана с женихом, который неожиданно умирает. По старому обычаю, ей предстоит выйти замуж за брата покойного, Нарымбета. Однако, Ажар решает сбежать с любимым Айдаром, чем навлекает на себя гнев рода. Их преследует друг Нарымбета, Жиренше.

В момент опасности Айдар произносит имя своего учителя Абая — единственного, кто может спасти его от бессудной расправы. Абай вмешивается, требуя справедливого суда.

Конфликт и его разрешение

На суде выступает Азим, ученик Абая, который просит пощады для влюбленных и напоминает о силе любви, приводя примеры из классической литературы. Жиренше, со своей стороны, ставит условия, и в конце концов, суд идет навстречу и отпускает пару, но при этом Абай должен заплатить за убытки.

Трагедия любви

На свадьбе Айдар оказывается отравленным. Обвинения падают на Жиренше, который клянется в своей невиновности. Однако умирающий Айдар указывает на Азима, что приводит к трагическим последствиям.

Опера завершается упадком и трауром, когда Абай остается один на сцене, являясь светом для своего народа в тьме.

Действующие лица и исполнители

Абай: Талгат Кузембаев, Народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии РК

Талгат Кузембаев, Народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии РК Ажар: Аяжан Куаншалиева

Аяжан Куаншалиева Айдар: Фархат Кубиев

Фархат Кубиев Жиренше: Евгений Шагаров

Евгений Шагаров Азим: Болат Букенов, Заслуженный деятель РК

Болат Букенов, Заслуженный деятель РК Карлыгаш: Оксана Давыденко

Оксана Давыденко Кокбай: Максат Саматов

Максат Саматов Нарымбет: Ислам Хамзаев

Ислам Хамзаев Мес: Шыңғыз Нургалиулы

Творческая команда

Главный дирижёр: Нуржан Байбусинов, Заслуженный деятель РК

Нуржан Байбусинов, Заслуженный деятель РК Режиссёр-постановщик: Фархат Молдагали

Фархат Молдагали Ассистент режиссёра: Наталья Кагадий

Наталья Кагадий Художник по костюмам: Рауан Кайруллаева

Рауан Кайруллаева Художник по декорациям: Жанат Кокимбеков

Жанат Кокимбеков Хормейстер: Алия Темирбекова, Заслуженный деятель РК

Алия Темирбекова, Заслуженный деятель РК Балетмейстер-постановщик: Асем Алдибекова

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение на сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая!