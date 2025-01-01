Опера «Абай» — это шедевр, впервые поставленный 24 декабря 1944 года. В её основе лежит драматическая история из жизни великого казахского поэта Абая Кунанбаева.
Главная героиня, красавица Ажар, была сосватана с женихом, который неожиданно умирает. По старому обычаю, ей предстоит выйти замуж за брата покойного, Нарымбета. Однако, Ажар решает сбежать с любимым Айдаром, чем навлекает на себя гнев рода. Их преследует друг Нарымбета, Жиренше.
В момент опасности Айдар произносит имя своего учителя Абая — единственного, кто может спасти его от бессудной расправы. Абай вмешивается, требуя справедливого суда.
На суде выступает Азим, ученик Абая, который просит пощады для влюбленных и напоминает о силе любви, приводя примеры из классической литературы. Жиренше, со своей стороны, ставит условия, и в конце концов, суд идет навстречу и отпускает пару, но при этом Абай должен заплатить за убытки.
На свадьбе Айдар оказывается отравленным. Обвинения падают на Жиренше, который клянется в своей невиновности. Однако умирающий Айдар указывает на Азима, что приводит к трагическим последствиям.
Опера завершается упадком и трауром, когда Абай остается один на сцене, являясь светом для своего народа в тьме.
