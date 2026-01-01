Аб.№3 Камерный оркестр «Дивертисмент». «Ближний круг»

Камерный оркестр «Дивертисмент» приглашает вас на уникальный цикл концертов «Ближний круг», который состоится в уютном зале Дома Кочневой. В программе цикла — произведения русских композиторов, таких как Чайковский, Танеев и Денисов, а также классики барокко и Восточной Европы.
Концерты ведет заслуженный артист России Илья Иофф. Каждый концерт продлится 1 час 10 минут без антракта, что обеспечит вам максимальный комфорт и сосредоточенность на музыке.
Идея создания цикла «Ближний круг» возникла в результате обратной связи от наших слушателей. В последние времена на филармонических концертах между исполнителями и зрителями возникла особая близость. Часто желающих провести с нами вечер оказывается больше, чем мест в зале, что позволяет зрителям усаживаться прямо на сцене.
Эта близость, как показали отзывы, порой оказывается очень ценным опытом — участникам концертов интересно наблюдать друг за другом, видеть эмоции исполнителей и стать частью этого «ближнего круга», где создается настоящая музыка.
Концерты состоятся в следующие даты:
Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться камерной музыкой в обстановке уюта и доверия.