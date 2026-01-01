Аб.№3 Камерный оркестр «Дивертисмент». «Ближний круг»

Цикл концертов «Ближний круг» в Доме Кочневой

Камерный оркестр «Дивертисмент» приглашает вас на уникальный цикл концертов «Ближний круг», который состоится в уютном зале Дома Кочневой. В программе цикла — произведения русских композиторов, таких как Чайковский, Танеев и Денисов, а также классики барокко и Восточной Европы.

Концерты ведет заслуженный артист России Илья Иофф. Каждый концерт продлится 1 час 10 минут без антракта, что обеспечит вам максимальный комфорт и сосредоточенность на музыке.

Идея близкого общения

Идея создания цикла «Ближний круг» возникла в результате обратной связи от наших слушателей. В последние времена на филармонических концертах между исполнителями и зрителями возникла особая близость. Часто желающих провести с нами вечер оказывается больше, чем мест в зале, что позволяет зрителям усаживаться прямо на сцене.

Эта близость, как показали отзывы, порой оказывается очень ценным опытом — участникам концертов интересно наблюдать друг за другом, видеть эмоции исполнителей и стать частью этого «ближнего круга», где создается настоящая музыка.

Программа концертов

Концерты состоятся в следующие даты:

Первый вечер: 29 октября 2026

Бетховен. Соната №7 для скрипки и фортепиано

Ксенакис. Dhipli Zyia для скрипки и виолончели

Глиэр. Дуэты для двух скрипок, op.39

Второй вечер: 26 ноября 2026

Дворжак. Струнный квинтет, соч.77

Мийо. Сонатина для скрипки и альта, op.226

Боккерини. Соната для виолончели, c-moll G.2

Бах. Соната для скрипки и клавира

Третий вечер: 28 января 2027

Адамс. John's book of alleged dances для струнного квартета

Моцарт. Дуэт B-Dur для скрипки и альта

Стравинский. Итальянская сюита для скрипки и фортепиано

Четвертый вечер: 25 февраля 2027

Шуман. Струнный квартет, op.41/3

Диттерсдорф. Дуэт для альта и контрабаса

Васкс. Castillo Interior, дуэт для скрипки и виолончели

Пятый вечер: 25 марта 2027

Корнгольд. Струнный квартет №2

Шуман. Сказочные картинки для альта и фортепиано

Шарвенка. Дуэт для скрипки и альта с фортепиано, op.109

Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться камерной музыкой в обстановке уюта и доверия.