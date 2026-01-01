Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
А зори здесь тихие
Киноафиша А зори здесь тихие

Спектакль А зори здесь тихие

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль-реквием «А зори здесь тихие...»

Глаза, широко распахнутые от ужаса, но все еще верящие в счастливое будущее. Задорный смех, который пробивается сквозь гулкий топот сапог и пронзительный свист снарядов. Грохот взрывов оглушает, а крики остаются беззвучными, душащими. Ночи обманчивы в своем спокойствии, но тревога витает в воздухе.

Спектакль «А зори здесь тихие...» – это драматическая интерпретация известной повести Бориса Васильева, рассказывающая о борьбе за жизнь и любви, которая не умирает даже в самые тяжелые времена.

О сюжете

Произведение повествует о том, как героические женщины, работая на строительстве, становятся свидетелями и участниками военных действий. Их отчаянная борьба за каждое мгновение жизни – это не только отражение исторических событий, но и глубокая личная драма. Как говорил один из героев: «Ты в голос все-таки не читай. Ввечеру воздух сырой тут, плотный, а зори здесь тихие, и потому слышно аж за пять верст». Эти слова подчеркивают важность каждого мгновения и всей ценности жизни.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и мощный спектакль, который заставляет задуматься о человеческих ценностях и силе духа.

Режиссер
Анастасия Русанова
В ролях
Андрей Соломыков
Алексей Сухоручко
Елизавета Вареникова
Арина Савельева
Александр Крюков
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше