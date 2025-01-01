Спектакль А зори здесь тихие...

Трагическая история по мотивам повести Бориса Васильева

Режиссёр Олег Хрычёв, работая с командой студентов и выпускников Российского института театрального искусства (ГИТИС), представил трагическую историю по мотивам повести Бориса Васильева. Спектакль ставит перед зрителем важнейшие вопросы бытия, размышляя о подвигах и человеческих жизнях на фоне разрушений войны.

Основные вопросы

Спектакль задаёт зрителям вопросы о ценности жизни каждого человека, о соотношении великого и простого, о подвигах и трусости, о тихой, безвестной гибели и Великой Памяти. Это размышление о том, как сложно соотнести героизм и повседневность, а также ценность, которую каждый из нас придаёт жизни.

Молодёжь и эксперименты

В спектакле участвуют выпускники мастерских Н.Г. Бабкиной (2022 г.) и М.Б. Борисова (2023 г.). Постановка стала частью проекта «ЦДР. Старт», направленного на создание нового театрального контента и поддержку молодого поколения актёров. Площадка на Беговой — это новое пространство для профессиональных экспериментов, где молодые таланты могут испытать себя в роли создателей спектаклей.