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А зори здесь тихие...
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Спектакль А зори здесь тихие...

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Беговой 12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Трагическая история по мотивам повести Бориса Васильева

Режиссёр Олег Хрычёв, работая с командой студентов и выпускников Российского института театрального искусства (ГИТИС), представил трагическую историю по мотивам повести Бориса Васильева. Спектакль ставит перед зрителем важнейшие вопросы бытия, размышляя о подвигах и человеческих жизнях на фоне разрушений войны.

Основные вопросы

Спектакль задаёт зрителям вопросы о ценности жизни каждого человека, о соотношении великого и простого, о подвигах и трусости, о тихой, безвестной гибели и Великой Памяти. Это размышление о том, как сложно соотнести героизм и повседневность, а также ценность, которую каждый из нас придаёт жизни.

Молодёжь и эксперименты

В спектакле участвуют выпускники мастерских Н.Г. Бабкиной (2022 г.) и М.Б. Борисова (2023 г.). Постановка стала частью проекта «ЦДР. Старт», направленного на создание нового театрального контента и поддержку молодого поколения актёров. Площадка на Беговой — это новое пространство для профессиональных экспериментов, где молодые таланты могут испытать себя в роли создателей спектаклей.

Режиссер
Олег Хрычев
В ролях
Олег Хрычев
Ольга Зейгер
Екатерина Ченчикова
Сабина Балясова
Карина Мостовая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
19:00 от 1200 ₽

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