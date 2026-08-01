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А зори здесь тихие
Киноафиша А зори здесь тихие

Спектакль А зори здесь тихие

12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по повести Бориса Васильева

Спектакль «А зори здесь тихие» основан на реальных событиях и рассказывает историю пяти девушек, которые ценой собственной жизни обезвредили превосходящий по численности отряд противника. Борис Васильев, автор повести, сам прошедший войну, описал эту ситуацию как пример героизма, когда человек сам, без приказа, решает не пропустить врага и защищает свою землю.

Историческая и культурная значимость

Повесть о девушках, которые мечтали о любви и счастье, но погибли, выполняя боевое задание, произвела огромное впечатление на всех. Постановка Юрия Любимова на сцене Таганки стала легендарной, а фильм Станислава Ростоцкого завоевал признание и стал одним из лидеров советского кинопроката.

Новая постановка

Свердловский театр драмы представляет свою интерпретацию этой потрясающей истории. В спектакле текст переосмысляется как притча, но при этом сохраняет свою первоначальную канву. Режиссура Владимира Панкова в сотрудничестве с Биеннале театрального искусства и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив продолжает традиции первой сценической версии Любимова, оставаясь верной духу оригинала.

Тематическая направленность

Постановка исследует темы хрупкости и нежности, подвергнутых испытаниям войны. Она отдает дань уважения и первым сценическим воплощениям о Великой Отечественной войне, показывая важное место женщины в тех страшных событиях.

Заключение

«А зори здесь тихие» – это не только история о героизме, но и глубокое исследование человеческой стойкости и жертвенности. Спектакль обещает стать значимым событием в театральной жизни, вызывая эмоции и размышления о войне и её последствиях.

Режиссер
Петр Куртов
В ролях
Дмитрий Михайлов
Ольга Мальчикова
Юлия Костина
Екатерина Остапенко
Анастасия Каткова

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В других городах
Август
Сентябрь
17 августа понедельник
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 2500 ₽
18 августа вторник
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 2500 ₽
21 сентября понедельник
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