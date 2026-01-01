Спектакль «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева в Свердловском театре драмы

Свердловский академический театр драмы представляет спектакль по повести Бориса Васильева, основанной на реальных событиях войны. Эта трогательная история повествует о пяти девушках, которые, цена ценой своей жизни, обезвредили превосходящий по численности отряд противника.

Спектакль интересен тем, кто ценит глубокие размышления о хрупкости человеческой жизни и роли женщин в истории. Борис Васильев, сам прошедший через все ужасы войны, был потрясён этой судьбоносной ситуацией. Он писал: «И я подумал: вот оно! Ситуация, когда человек сам, без всякого приказа, решает: не пущу! Им здесь нечего делать!»

Повесть о девчонках, мечтавших о любви и счастье, но погибших на боевом задании, оставила глубокий след в сердцах зрителей. Постановка Юрия Любимова на сцене Таганки была признана легендарной, а фильм Станислава Ростоцкого стал одним из лидеров советского кинопроката.

Спектакль Свердловского театра драмы переосмысляет знаменитый текст как притчу. Он сохраняет канон оригинала, ода первому сценическому воплощению, исполненному Юрием Любимовым. Это один из самых известных рассказов о Великой войне и о месте женщины во время тех страшных событий.

«А зори здесь тихие» — результат режиссерской лаборатории под руководством Владимира Панкова в сотрудничестве с Биеннале театрального искусства, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив.