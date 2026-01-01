Оповещения от Киноафиши
А зори здесь тихие...
Киноафиша А зори здесь тихие...

Спектакль А зори здесь тихие...

Постановка
Музыкальный театр 12+
Продолжительность 110 минут
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальная драма «А зори здесь тихие...» в Новосибирском музыкальном театре

Музыкальная драма «А зори здесь тихие...» рассказывает о группе девушек-зенитчиц, которые вступают в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девушки мечтали о любви и семейном тепле, но война заставила их выполнить свой долг до конца.

Спектакль создан на основе классической повести Бориса Васильева и включает в себя пять различных характеров, каждый из которых полон отваги и жажды жить. Особую атмосферу представлению придает музыка Андрея Кротова, известного новосибирского композитора. Его мелодии добавляют как лирическую, так и драматическую остроту сюжету.

Спектакль будет интересен зрителям всех возрастов, особенно молодым людям, для которых важно сохранить историческую память о мужестве предков. Не упустите возможность увидеть это глубокое и трогательное произведение, которое продолжает привлекать внимание и спустя десятилетия после выхода одноименного фильма в 1972 году, ставшего классикой кинематографа.

Купить билет на спектакль А зори здесь тихие...

Помощь с билетами
В других городах
Май
9 мая суббота
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 500 ₽

Фотографии

А зори здесь тихие... А зори здесь тихие... А зори здесь тихие... А зори здесь тихие... А зори здесь тихие... А зори здесь тихие...

