Спектакль А зори здесь тихие...

Музыкальная драма «А зори здесь тихие...» в Новосибирском музыкальном театре

Музыкальная драма «А зори здесь тихие...» рассказывает о группе девушек-зенитчиц, которые вступают в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девушки мечтали о любви и семейном тепле, но война заставила их выполнить свой долг до конца.

Спектакль создан на основе классической повести Бориса Васильева и включает в себя пять различных характеров, каждый из которых полон отваги и жажды жить. Особую атмосферу представлению придает музыка Андрея Кротова, известного новосибирского композитора. Его мелодии добавляют как лирическую, так и драматическую остроту сюжету.

Спектакль будет интересен зрителям всех возрастов, особенно молодым людям, для которых важно сохранить историческую память о мужестве предков. Не упустите возможность увидеть это глубокое и трогательное произведение, которое продолжает привлекать внимание и спустя десятилетия после выхода одноименного фильма в 1972 году, ставшего классикой кинематографа.