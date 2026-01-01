Спектакль «А зори здесь тихие…» в театральном центре Энергия

Театральный центр «Энергия» приглашает вас на драматический мюзикл, созданный новосибирскими авторами Андреем и Нонной Кротовыми, по одноимённой повести Бориса Васильева. В этом трогательном произведении рассказывается о судьбе пяти юных девушек, ставших зенитчицами и оказавших серьёзное сопротивление немецким захватчикам во время Великой Отечественной войны.

Спектакль лишён пафоса, но при этом ярко иллюстрирует истинный патриотизм и любовь к Родине. Лирическая и наполненная трагизмом музыка Андрея Кротова создаёт необходимую атмосферу для понимания подвига девушек, жертвующих собой ради свободы и счастья будущих поколений.

Тонкая и глубокая игра студентов 3 курса специализации «Артист музыкального театра», а также простые, но точные сценические решения, делают эту постановку впечатляющей и запоминающейся. Спектакль будет интересен тем, кто ценит исторические драмы и музыкальные работы серьезного содержания.

Режиссёр: Александр Зубов

Возрастное ограничение: 16 +