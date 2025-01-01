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Киноафиша А зори здесь тихие....

Спектакль А зори здесь тихие....

Постановка
Омский театр драмы 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальная драма «А зори здесь тихие»

Музыкальная драма «А зори здесь тихие», созданная новосибирским композитором Андреем Кротовым и либреттистом Нонной Кротовой, основана на одноимённой повести Бориса Васильева. Эта постановка рассказывает об одном маленьком эпизоде большой войны, отражая сложные человеческие судьбы и эмоциональные переживания.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — пять разных, совершенно непохожих друг на друга характеров. Каждое из этих сердец наполнено отвагой и отчаянной жаждой жить. Война предопределила их судьбы, но каждый из них мог бы пойти по другому пути, если бы не страшные обстоятельства.

Музыка и исполнение

Авторы спектакля использовали замечательную музыку, которая идеально дополняет литературную основу. Музыка звучит просто и доступно, без искусственного пафоса, что делает спектакль особенно привлекательным для зрителей. Это одно из самых удачных музыкальных прочтений знаменитой повести Васильева.

Для кого будет интересен спектакль

Спектакль «А зори здесь тихие» подходит для зрителей всех возрастов, но особенно будет интересен молодому поколению. Он не только рассказывает о войне, но и затрагивает важные темы о жизни, дружбе и человеческой храбрости.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и глубокую историю на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 13 сентября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00

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