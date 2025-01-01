Спектакль А зори здесь тихие

Премьерные спектакля «А зори здесь тихие…» режиссера Антона Оконешникова

На Сцене «Мельников» состоятся премьерные спектакля режиссера Александринского театра Антона Оконешникова «А зори здесь тихие…» по повести Бориса Васильева. Этот спектакль приурочен к юбилею Победы и рассказывает о подвиге, совершенном молодыми отчаянно-храбрыми девушками-зенитчицами.

Истории героинь

Каждая из девушек имеет свою непростую историю жизни, которую война разделила на «до» и «после». Зрители увидят этих смелых женщин во вспышках белого света и сквозь объектив видеокамеры. Режиссер Антон Оконешников создает атмосферу военного времени, максимально совмещая два вида искусства — кино и театр. Он документально и близко показывает эмоции героев, оживляя картины удивительного мужества, ставшие памятью поколений.

Мнение режиссера

Антон Оконешников говорит: «В повести Бориса Васильева очень красиво и художественно показана грань жизни и смерти — ты не всегда понимаешь, произошло ли что-то на самом деле, или это только кажется героям. То, как девушки погибают, описано удивительно; в этот момент Васильев рассказывает подробные истории их жизни — и это очень важно для нашего спектакля».

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и мощную постановку, которая оставит глубокий след в сердцах зрителей.