Спектакль А зори здесь тихие

На Сцене «Мельников» состоятся премьерные спектакля режиссера Александринского театра Антона Оконешникова «А зори здесь тихие…» по повести Бориса Васильева. Этот спектакль приурочен к юбилею Победы и рассказывает о подвиге, совершенном молодыми отчаянно-храбрыми девушками-зенитчицами.
Каждая из девушек имеет свою непростую историю жизни, которую война разделила на «до» и «после». Зрители увидят этих смелых женщин во вспышках белого света и сквозь объектив видеокамеры. Режиссер Антон Оконешников создает атмосферу военного времени, максимально совмещая два вида искусства — кино и театр. Он документально и близко показывает эмоции героев, оживляя картины удивительного мужества, ставшие памятью поколений.
Антон Оконешников говорит: «В повести Бориса Васильева очень красиво и художественно показана грань жизни и смерти — ты не всегда понимаешь, произошло ли что-то на самом деле, или это только кажется героям. То, как девушки погибают, описано удивительно; в этот момент Васильев рассказывает подробные истории их жизни — и это очень важно для нашего спектакля».
Не упустите возможность увидеть эту трогательную и мощную постановку, которая оставит глубокий след в сердцах зрителей.