Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
А зори здесь тихие
Билеты от 500₽
Киноафиша А зори здесь тихие

Спектакль А зори здесь тихие

Постановка
Сцена «Мельников» 18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Премьерные спектакля «А зори здесь тихие…» режиссера Антона Оконешникова

На Сцене «Мельников» состоятся премьерные спектакля режиссера Александринского театра Антона Оконешникова «А зори здесь тихие…» по повести Бориса Васильева. Этот спектакль приурочен к юбилею Победы и рассказывает о подвиге, совершенном молодыми отчаянно-храбрыми девушками-зенитчицами.

Истории героинь

Каждая из девушек имеет свою непростую историю жизни, которую война разделила на «до» и «после». Зрители увидят этих смелых женщин во вспышках белого света и сквозь объектив видеокамеры. Режиссер Антон Оконешников создает атмосферу военного времени, максимально совмещая два вида искусства — кино и театр. Он документально и близко показывает эмоции героев, оживляя картины удивительного мужества, ставшие памятью поколений.

Мнение режиссера

Антон Оконешников говорит: «В повести Бориса Васильева очень красиво и художественно показана грань жизни и смерти — ты не всегда понимаешь, произошло ли что-то на самом деле, или это только кажется героям. То, как девушки погибают, описано удивительно; в этот момент Васильев рассказывает подробные истории их жизни — и это очень важно для нашего спектакля».

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и мощную постановку, которая оставит глубокий след в сердцах зрителей.

Режиссер
Антон Оконешников
В ролях
Олег Исаев
Дмитрий Малашенко
Дмитрий Малашенко
Динис Громаков
Яна Ставоржинская
Анастасия Тереля

Купить билет на спектакль А зори здесь тихие

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
24 октября пятница
19:00
Сцена «Мельников» Москва, Стромынка, 6
от 500 ₽
9 ноября воскресенье
19:00
Сцена «Мельников» Москва, Стромынка, 6
от 500 ₽
29 ноября суббота
19:00
Сцена «Мельников» Москва, Стромынка, 6
от 500 ₽

В ближайшие дни

Школа для дураков
16+
Драма
Школа для дураков
8 октября в 19:00 Около дома Станиславского
от 2000 ₽
Черный монах
16+
Драма
Черный монах
23 октября в 19:00 Школа драматического искусства
от 1500 ₽
Пигмалион
16+
Комедия
Пигмалион
14 февраля в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше