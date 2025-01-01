Спектакль «А зори здесь тихие» на сцене Лакского музыкально-драматического театра им. Капиева

Пьеса «А зори здесь тихие» основана на одноимённой повести Бориса Васильева, написанной в 1969 году. В ней рассказывается о судьбах пяти самоотверженных девушек-зенитчиц и их командира на фоне событий Великой Отечественной войны.

Сюжет и атмосфера

Действие разворачивается в мае 1942 года на 171-м разъезде, расположенном между фронтом и Мурманской дорогой. Комендант разъезда, старшина Васков, недоволен поведением своих бойцов, которые часто нарушают дисциплину, злоупотребляют спиртным и не проявляют должной готовности к боевым действиям.

Чтобы изменить ситуацию, на разъезд присылаются два отделения девушек-зенитчиц. В их числе – Рита, которая однажды замечает в лесу двух немецких диверсантов. Васков принимает решение преследовать врага, что приводит к неравным боестолкновениям с противником.

Трагедия и героизм

В ходе боёв погибают четыре девушки: Женя Комелькова, Соня Гурвич, Галя Четвертак и Рита Осянина. Каждая из них становится символом мужества, героизма и самопожертвования женщин в годы войны.

Значение произведения

Повесть «А зори здесь тихие» занимает важное место в российской литературе и театре, вдохновляя множество театральных постановок. Она не только рассказывает о судьбах героинь, но и поднимает важные вопросы о войне, патриотизме и человеческой стойкости.

Приглашаем вас на спектакль, который заставит задуматься о цене победы и значении мужества в самые трудные времена.