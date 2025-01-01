Меню
А зори здесь тихие
Киноафиша А зори здесь тихие

Спектакль А зори здесь тихие

Постановка
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «А зори здесь тихие» на сцене Лакского музыкально-драматического театра им. Капиева

Пьеса «А зори здесь тихие» основана на одноимённой повести Бориса Васильева, написанной в 1969 году. В ней рассказывается о судьбах пяти самоотверженных девушек-зенитчиц и их командира на фоне событий Великой Отечественной войны.

Сюжет и атмосфера

Действие разворачивается в мае 1942 года на 171-м разъезде, расположенном между фронтом и Мурманской дорогой. Комендант разъезда, старшина Васков, недоволен поведением своих бойцов, которые часто нарушают дисциплину, злоупотребляют спиртным и не проявляют должной готовности к боевым действиям.

Чтобы изменить ситуацию, на разъезд присылаются два отделения девушек-зенитчиц. В их числе – Рита, которая однажды замечает в лесу двух немецких диверсантов. Васков принимает решение преследовать врага, что приводит к неравным боестолкновениям с противником.

Трагедия и героизм

В ходе боёв погибают четыре девушки: Женя Комелькова, Соня Гурвич, Галя Четвертак и Рита Осянина. Каждая из них становится символом мужества, героизма и самопожертвования женщин в годы войны.

Значение произведения

Повесть «А зори здесь тихие» занимает важное место в российской литературе и театре, вдохновляя множество театральных постановок. Она не только рассказывает о судьбах героинь, но и поднимает важные вопросы о войне, патриотизме и человеческой стойкости.

Приглашаем вас на спектакль, который заставит задуматься о цене победы и значении мужества в самые трудные времена.

Купить билет на спектакль

Расписание

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 3 октября
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева Махачкала, Расула Гамзатова, 38
15:00 от 400 ₽

