А зори здесь тихие...
Киноафиша А зори здесь тихие...

Спектакль А зори здесь тихие...

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «А зори здесь тихие...» в Новошахтинском драматическом театре

Новошахтинский драматический театр приглашает зрителей на спектакль «А зори здесь тихие...», который основан на известной пьесе Бориса Васильева. Эта история о любви, мужестве и трагедии, разворачивающаяся на фоне Великой Отечественной войны, трогает сердца и заставляет задуматься о человеческих ценностях.

О спектакле

Постановка «А зори здесь тихие...» в Новошахтинском театре обещает быть насыщенной и эмоциональной. Режиссёр спектакля, имя которого уже стало знакомым для поклонников театра, создал уникальную интерпретацию, которая позволит зрителям глубже понять персонажей и их внутренние переживания. В спектакле участвует талантливый актёрский состав, который с лёгкостью передаст всю сложность и многогранность человеческих эмоций.

Приходите и погружайтесь в атмосферу войны и любви в спектакле «А зори здесь тихие...». Это будет незабываемый вечер, который оставит вас задумываться о вечных ценностях!

Расписание

В других городах

Ростов-на-Дону, 13 сентября
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
12:00 18:00 от 500 ₽

