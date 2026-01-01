"Представляю, дорогой, это мой папа!" - "И этот тоже?!"... Настя знала о своем отце лишь то, что он был героем короткого курортного романа ее матери. Поэтому, опубликовав неотправленное матерью письмо в газете, девушка надеялась лишь на чудо... Но чудес в жизни не бывает много, и однажды на пороге дома Насти стали появляться... отцы, причем какие!.. Это комедия со смыслом, обеспеченная высоким качеством, от известного сценариста Олега Антонова. Олег Антонов является автором сценариев к таким фильмам, как "Сирота Казанская", "Новогодний детектив", "Апостол", "Garpastum", "Бес в ребро, или великолепная четверка", а также пьес "Смертельный номер", "Первый снег" и многих других.