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А вы, все трое — мой отец?
Киноафиша А вы, все трое — мой отец?

Спектакль А вы, все трое — мой отец?

Комедия со смыслом 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

"Представляю, дорогой, это мой папа!" - "И этот тоже?!"... Настя знала о своем отце лишь то, что он был героем короткого курортного романа ее матери. Поэтому, опубликовав неотправленное матерью письмо в газете, девушка надеялась лишь на чудо... Но чудес в жизни не бывает много, и однажды на пороге дома Насти стали появляться... отцы, причем какие!.. Это комедия со смыслом, обеспеченная высоким качеством, от известного сценариста Олега Антонова. Олег Антонов является автором сценариев к таким фильмам, как "Сирота Казанская", "Новогодний детектив", "Апостол", "Garpastum", "Бес в ребро, или великолепная четверка", а также пьес "Смертельный номер", "Первый снег" и многих других.

Режиссер
Олег Антонов
В ролях
Анатолий Васильев
Андрей Леонов
Владимир Долинский
Ольга Лифенцева
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