Спектакль А вот и мы

Концерт Молодежной программы оперных артистов театра «Геликон-опера»

Театр «Геликон-опера» приглашает вас на концертную программу «А вот и мы!», которая состоится 8 ноября в 19:00. Это незабываемое событие станет дебютом для стажеров Молодежной программы оперных артистов. Под руководством режиссера, заслуженного работника культуры России Галины Тимаковой, ребята впервые выйдут на сцену, чтобы поделиться с вами своим волнением и радостью творчества.

Неповторимые арии и дуэты

На концерте в исполнении молодых артистов прозвучат известные арии и дуэты из опер как российских, так и зарубежных композиторов. Несмотря на то, что ребята только начинают свой путь в музыке, они уже успели освоить множество произведений и готовы подарить зрителям яркие эмоции и юношеский задор.

Выступающие артисты

В программе принимают участие:

Валентина Правдина

Александра Соколова

Софья Цыганкова

Алена Михаевич

Екатерина Шпильман

Василий Фузейников

Андрей Булгаков

Дмитрий Чернов

Андрей Чеснов

Яков Швецов

Музыкальное сопровождение

Концертмейстеры, которые помогут реализовать этот проект, включают в себя:

Заслуженную артистку России Наталью Арутюнову

Лауреатов международных конкурсов Владимира Родионова, Сергея Чечетко и Иру Ковалеву

Поддержка и реализация

Вторая Молодежная программа оперных артистов реализуется в театре «Геликон-опера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Не упустите возможность стать частью этого яркого и волнующего события!