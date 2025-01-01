Спектакль А вот и мы

Театр «Геликон-опера» приглашает вас на концертную программу «А вот и мы!», которая состоится 8 ноября в 19:00. Это незабываемое событие станет дебютом для стажеров Молодежной программы оперных артистов. Под руководством режиссера, заслуженного работника культуры России Галины Тимаковой, ребята впервые выйдут на сцену, чтобы поделиться с вами своим волнением и радостью творчества.
На концерте в исполнении молодых артистов прозвучат известные арии и дуэты из опер как российских, так и зарубежных композиторов. Несмотря на то, что ребята только начинают свой путь в музыке, они уже успели освоить множество произведений и готовы подарить зрителям яркие эмоции и юношеский задор.
В программе принимают участие:
Концертмейстеры, которые помогут реализовать этот проект, включают в себя:
Вторая Молодежная программа оперных артистов реализуется в театре «Геликон-опера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Не упустите возможность стать частью этого яркого и волнующего события!