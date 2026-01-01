А. Вивальди «Времена года». В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада»

30 октября в Колонном зале Дома Союзов, памятнике архитектуры классицизма, пройдет концерт, посвященный великолепной музыке эпох классицизма и барокко. На сцене камерный оркестр «Камерата Комитас» под руководством дирижера Эрнеста Алавердяна, а в качестве солистов выступят пианист Владимир Родин и скрипачка Шарлотт Дюпиль из Франции.
В программе вечера прозвучат шедевры Гайдна, Моцарта и Вивальди:
Концерт откроется произведением Йозефа Гайдна, и изящество его музыки сразу завладеет вниманием слушателей. В этом концерте ярко слышится взаимодействие Гайдна с Моцартом, что придает произведению особую глубину.
После этого звучит «Маленькая ночная серенада» Моцарта — одно из самых популярных его произведений. Она наполнена легкостью и жизнелюбием, что сделало её знаковым сочинением среди его малых форм. Этот музыкальный шедевр создает атмосферу радости и беззаботности.
Во втором отделении концерта будет исполнен цикл концертов «Времена года» Антонио Вивальди. Это произведение выражает патетику и жизненную силу, сочетая высокий стиль с народными мелодиями.
Музыка Вивальди отражает богатство фантазии и мастерство игры, создавая яркие звуковые образы, которые поражают воображение слушателей.
Камерный оркестр «Камерата Комитас» — это коллектив, созданный в 2023 году, объединяющий лучших молодых музыкантов из более чем десяти стран. Его участники являются лауреатами международных конкурсов и стремятся возродить шедевры европейского барокко и классической музыки.
Эрнест Алавердян — талантливый российский дирижер и кларнетист, ставший известным благодаря своим интерпретациям музыкальных шедевров. Он обучался в ведущих музыкальных институтах и взаимодействовал с многими известными оркестрами.
Владимир Родин — пианист и лауреат множества конкурсов, который начал свой путь в Самаре и продолжил обучение в Московской консерватории. Он активно выступает в России и за рубежом.
Шарлотт Дюпиль — талантливая скрипачка с международным образованием, которая выступает на лучших сценах Европы и России. Она активно участвует в мастер-классах и фестивалях, продолжая развивать своё мастерство.
Не пропустите уникальную возможность насладиться шедеврами композиторской классики в исполнении талантливых музыкантов!