А. Вивальди «Времена года». В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада»

Концерт в Колонном зале Дома Союзов

30 октября в Колонном зале Дома Союзов, памятнике архитектуры классицизма, пройдет концерт, посвященный великолепной музыке эпох классицизма и барокко. На сцене камерный оркестр «Камерата Комитас» под руководством дирижера Эрнеста Алавердяна, а в качестве солистов выступят пианист Владимир Родин и скрипачка Шарлотт Дюпиль из Франции.

Программа концерта

В программе вечера прозвучат шедевры Гайдна, Моцарта и Вивальди:

Й. Гайдн — Концерт для фортепиано с оркестром ре мажор, Hob XVIII:11

В. А. Моцарт — Серенада N°13 «Маленькая ночная серенада», KV525

А. Вивальди — «Времена года»

Искусство Гайдна и Моцарта

Концерт откроется произведением Йозефа Гайдна, и изящество его музыки сразу завладеет вниманием слушателей. В этом концерте ярко слышится взаимодействие Гайдна с Моцартом, что придает произведению особую глубину.

После этого звучит «Маленькая ночная серенада» Моцарта — одно из самых популярных его произведений. Она наполнена легкостью и жизнелюбием, что сделало её знаковым сочинением среди его малых форм. Этот музыкальный шедевр создает атмосферу радости и беззаботности.

Великий Вивальди

Во втором отделении концерта будет исполнен цикл концертов «Времена года» Антонио Вивальди. Это произведение выражает патетику и жизненную силу, сочетая высокий стиль с народными мелодиями.

Музыка Вивальди отражает богатство фантазии и мастерство игры, создавая яркие звуковые образы, которые поражают воображение слушателей.

Исполнители вечера

Камерный оркестр «Камерата Комитас» — это коллектив, созданный в 2023 году, объединяющий лучших молодых музыкантов из более чем десяти стран. Его участники являются лауреатами международных конкурсов и стремятся возродить шедевры европейского барокко и классической музыки.

Эрнест Алавердян — талантливый российский дирижер и кларнетист, ставший известным благодаря своим интерпретациям музыкальных шедевров. Он обучался в ведущих музыкальных институтах и взаимодействовал с многими известными оркестрами.

Владимир Родин — пианист и лауреат множества конкурсов, который начал свой путь в Самаре и продолжил обучение в Московской консерватории. Он активно выступает в России и за рубежом.

Шарлотт Дюпиль — талантливая скрипачка с международным образованием, которая выступает на лучших сценах Европы и России. Она активно участвует в мастер-классах и фестивалях, продолжая развивать своё мастерство.

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