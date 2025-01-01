А. Вивальди «Времена года». Шедевры барокко

Музыкальный вечер в Соборной палате

24 сентября приглашаем вас в роскошный зал Соборной палаты, чтобы насладиться золотой осенью под великолепные звуки музыкальных шедевров. В этот вечер прозвучат жемчужины из коллекций выдающихся композиторов эпохи барокко — Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха. На сцену поднимутся виртуозные музыканты московского камерного оркестра Tchaikovsky Orchestra под руководством дирижёра Сергея Лурана, которые подарят вам незабываемые эмоции!

Тема времен года в музыке

Тема времен года не раз воплощалась в музыкальном искусстве. Существует более 10 версий этой темы, к ней обращались такие композиторы, как Йозеф Гайдн, Александр Глазунов, Астор Пьяццолла и Джон Кейдж. Однако самым первым и по сей день наиболее популярным воплощением является «Времена года» Вивальди — четыре концерта для оркестра и солирующей скрипки, написанные в 1723 году. Вивальди создал свыше 500 концертов, но именно этот цикл достиг мировой популярности.

Структура концертов Вивальди

В оригинале «Времена года» называется «Le quattro staggioni» (Четыре времени года). Каждый концерт посвящён одному времени года и состоит из трёх частей, соответствующих месяцам. Крайние части написаны в быстром темпе, а средняя — в медленном. Композитор предпослал каждому концерту сонет и дал названия частям, которые помогают раскрыть их содержание.

Произведения Генделя и Баха

Концерт для альта с оркестром си минор Генделя был впервые опубликован известным альтистом и композитором Анри Густавом Казадесюзом. Некоторые исследователи предполагают, что этот концерт мог быть написан самим Казадезюсом, учитывая его стилизацию в произведениях. Тем не менее, яркая и драматичная музыка остаётся неотъемлемой частью репертуара современных альтистов.

Что касается Оркестровой сюиты И.С. Баха соль минор, современная публикация происходит из собрания рукописей, подготовленных Кристианом Фридрихом Пензелем. Современные музыковеды предполагают, что стиль сюиты ближе к музыкальному языку одного из сыновей Баха — Вильгельма Фридемана.

Программа концерта

I отделение

А. Вивальди. Цикл концертов "Времена года": ВЕСНА: 1. Пришла весна 2. Спящий пастух 3. Деревенский танец ЛЕТО: 1. Жара. Кукушка. Горлинка. Зефир. Борей. Жалоба крестьянина 2. Летняя страда 3. Летняя гроза ОСЕНЬ: 1. Танец и песня крестьянских парней 2. Спящие пьяницы 3. Охота ЗИМА: 1. Сильный ветер 2. У камина 3. Прогулка по льду



II отделение

Г. Ф. Гендель. Концерт для альта с оркестром h moll

И. С. Бах. Увертюра g moll BWV 1070

*В программе возможны изменения.

Исполнители

Московский камерный оркестр - Tchaikovsky Orchestra

Художественный руководитель и дирижёр - Сергей Луран

Солистка - Ирина Писарева (скрипка)

Солистка - Ксения Дьякова (альт)

Студия камерной музыки Simple Music Ensemble, созданная Сергеем Лураном, включает ярких молодых музыкантов, выпускников Московской консерватории и Академии музыки им. Гнесиных.

Продолжительность: 2 отделения по 40 минут.