Спектакль А в Петербурге оттепель!

«Оттепель» — жизнеутверждающий спектакль в Петербурге

В Петербурге вновь наступила оттепель! Наш любимый жизнеутверждающий спектакль приглашает вас в мир поэзии и страсти. Главный герой, московский поэт, приезжает в Северную столицу в поисках вдохновения. Здесь он заводит романы, а город опьяняет его, вызывая замешательство в чувствах.

Поэт и его поиски любви

Страстный и характерный мужчина стремится лишь к одному — найти свою любовь. Но что такое любовь для поэта? Чертова муза, порой неуловимая и неосязаемая, ставит перед ним непростые вопросы. Сможет ли он разобраться в своих чувствах и понять их суть?

Вторая часть: выбор между столицей и Петербургом

Во второй части спектакля страсти не утихают. Главному герою предстоит решить: вернуться в столицу или остаться в таинственном городе на Неве? Ответы рядом, но сможет ли творческий, мятежный дух понять всю суть вопросов и открыть для себя единственную правду?

Музыка, искусство и вдохновение

Спектакль полон любовных треугольников в мире искусства, инструментальной музыки и бодрого заряда хорошего настроения! Перед началом представления гости смогут познакомиться с мемориальной квартирой Л. Н. Бенуа.

Практическая информация

Спектакль проходит в двух частях с антрактом. В перерыве для наших уважаемых гостей организован фуршет. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу Петербурга и ощутить все оттенки любви и вдохновения!