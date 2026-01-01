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А ты чего себя так не любишь?: Рави пишет
Киноафиша А ты чего себя так не любишь?: Рави пишет

Спектакль А ты чего себя так не любишь?: Рави пишет

18+
Возраст 18+

О спектакле

Впервые в Екатеринбурге! Концерт Татьяны Равиловой «А ты чего себя так не любишь?»

Приглашаем вас на уникальное событие! Татьяна Равилова, выступающая под творческим псевдонимом РАВИ_ПИШЕТ, представит свой невероятный концерт, который объединит стихи, музыку и танцы. Это будет вечер, наполненный экспрессией и душевным надрывом.

Эмоции, которые трогают

Творчество РАВИ_ПИШЕТ пронизано проникновенными строками о любви и женском счастье. Каждое слово наполнено глубоким смыслом и будет усилено волшебными аккордами и ритмами Дмитрия Федорова, гениального музыканта и композитора, который сопровождает Татьяну на сцене.

Сюрприз для зрителей

В кульминации представления Татьяна подготовила неожиданный сюрприз, который обязательно заставит зрителей подняться с мест. Гости смогут не только наслаждаться красивым голосом РАВИ, но и отпустить эмоции, запев и танцуя в ритме музыки.

Погружение в атмосферу счастья

Этот концерт — возможность ощутить мощную энергетику и задор, которые вдохновят каждого стать счастливым человеком. Не упустите шанс стать частью этого удивительного события!

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