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А. Светлов и СветLove Band
Билеты от 1200₽
Киноафиша А. Светлов и СветLove Band

А. Светлов и СветLove Band

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Погружение в атмосферу Нью-Йорка прошлого века

Просто представьте: в зрительном зале гаснет свет, а на сцене зажигаются яркие огни ночного города… Three. Two. One. И вот вы уже оказались в Нью-Йорке середины прошлого века.

Собрание музыкантов и начало вечера

Взгляните на сцену: там, среди софитов, начинают собираться музыканты. Зал в ожидании. А вот и главный герой сегодняшнего вечера — Алексей Светлов.

Бархатный голос Алексея Светлова

Его бархатный, чувственный баритон мгновенно переносит вас то в тихий ресторанчик в самом сердце города, где вы вспоминаете первую любовь, то резко оказываетесь в самом ночном клубе времен сухого закона, где шампанское льется рекой, а ноги сами отстукивают ритм вместе с музыкантами.

Выступление СветLOVE BAND

Выступления Алексея Светлова и СветLOVE BAND (фортепиано, контрабас, ударные и саксофон) — это не просто исполнение главных музыкальных композиций прошлого столетия, а проникновенные беседы со зрителями и нотка юмора.

От Синатры до Элленгтона

От лирических баллад Френка Синатра и Луи Армстронга до зажигательных ритмов Дюка Элленгтона — в этот вечер каждая мелодия поможет вам забыть о суете будней и раствориться в волшебных звуках джаза.

Уникальный голос и харизма Алексея Светлова

Солиста Алексея Светлова по праву ценят за его уникальный голос: в прошлом участник телепроекта «Фабрика звёзд», Алексей серьёзно увлёкся джазом и теперь успешно выступает на различных концертных площадках России. Его харизма, актёрский талант и более чем 20-летний опыт выступлений всегда делают появление артиста на сцене ярким и запоминающимся.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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