А. Шнитке. Вокальный ансамбль Intrada

Душевная музыка Альфреда Шнитке в концертном зале «Зарядье»

Вокальный ансамбль Intrada под управлением Екатерины Антоненко готовит уникальную программу, посвящённую духовным и светским хоровым произведениям знаменитого композитора Альфреда Шнитке. Этот проект представляет собой не просто концерт, а глубокое погружение в мир музыки, богатый внутренними переживаниями и духовными исканиями.

Жизнь и творчество Шнитке

Альфред Шнитке, еврей по отцу и немец по матери, всю свою жизнь ощущал себя русским композитором. В возрасте 48 лет он принял католичество, но оставался верен православной традиции, исповедуясь у священника Николая. Его внутренний мир и духовные переживания отразились в творчестве, особенно в хоровых произведениях, наполненных покаянием и искуплением.

Особенность его хорового творчества можно проследить в «Стихах покаянных» — 12 частях на тексты XVI века, которые становятся мольбой о милосердии и выражением истинной веры. Духовник композитора отмечал его «необычайную чуткость совести» и «глубокое покаяние», что, несомненно, стало основой для создания его шедевров.

Известные произведения

Несмотря на то, что по образованию Шнитке являлся хормейстером, он долго колебался, прежде чем начать писать крупные хоровые произведения. Сюрпризом становится тот факт, что за одну ночь он смог создать «Три духовных хора»: «Богородице Дево, радуйся», «Господи Иисусе» и «Отче наш». Эти работы положили начало его стремлению к жанру хоровой музыки, которое со временем заняло прочное место в мировом репертуаре.

Программа концерта

В программе, которую предложит ансамбль Intrada, возможны следующие произведения:

«Голоса природы» для десяти женских голосов и вибрафона, op. 79

Из музыки к кинофильму М. Ромма «И всё-таки я верю…»

«Стихи покаянные» для смешанного хора без сопровождения в двенадцати частях, op. 203, к 1000-летию крещения Руси

Три духовных хора для смешанных голосов

Приходите и погрузитесь в мир музыки Альфреда Шнитке, которая трогает сердце и ведёт к размышлениям о вечном.