О спектакле

Погрузитесь в мир детских вопросов и глубоких размышлений в спектакле «А рыбы спят?», где маленькая Джетта ищет ответы на вопросы, волнующие каждого ребенка.

Детский взгляд на большие вопросы

Джетта — девочка с богатым внутренним миром и неугасаемым любопытством. Она задает вопросы, которые знакомы каждому: «Спят ли рыбы?» или «Почему у дяди Йонаса волосы растут в носу?». Но однажды ей приходится столкнуться с самыми сложными из вопросов — о жизни и смерти, о потере и о том, что остается после нас.

Спектакль о потере и обретении

По пьесе современного немецкого драматурга Йенса Рашке, спектакль «А рыбы спят?» ведет зрителя через историю Джетты, которая, потеряв младшего брата, ищет ответы и утешение. Это путешествие в ее укромный творческий мир, где каждый ответ — это крупица памяти и частичка души.

Приглашение к размышлению

Театр «Пилигримы» приглашает вас на спектакль, который не оставит равнодушным. «А рыбы спят?» — это не только история о детских вопросах, но и о том, как важно помнить и любить, как пережить утрату и обрести себя заново.