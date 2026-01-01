Моноспектакль по пьесе Янса Рашике о жизни одной девочки

«А рыбы спят?» - это моноспектакль Марины Чесноковой, созданный по пьесе современного драматурга Янса Рашике. Режиссёр и актриса, Марина Чеснокова, является лауреаткой множества театральных премий и наград.

Сюжет и темы

Спектакль рассказывает о жизни девочки Джетты, которая борется с тяжелой болезнью. Перед ней стоит непростая задача: разобраться в собственных чувствах и эмоциях, чтобы понять, что происходит с ней и окружающим миром. Джетта сталкивается с необходимостью принять свою смерть и найти силы, чтобы проститься с жизнью.

Для кого этот спектакль?

«А рыбы спят?» будет интересен тем зрителям, которые ценят современный театр и готовы к глубинному эмоциональному переживанию. Спектакль поднимает важные вопросы о жизни, смерти и человеческих переживаниях, заставляя задуматься о каждом моменте существования.