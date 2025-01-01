Меню
А. Рамм, С. Виланд, А. Одинцова
А. Рамм, С. Виланд, А. Одинцова

А. Рамм, С. Виланд, А. Одинцова

6+
Музыка Брамса и Мендельсона в Зале Зарядье

В Зале Зарядье зрителей ожидает уникальная музыкальная программа, которая перенесет их в мир венгерской музыки и романтического камерного звучания. В исполнении талантливых музыкантов — Софии Виланд (флейта), Александра Рамма (виолончель) и Анны Одинцовой (фортепиано) — прозвучат произведения, которые обогатят театральный вечер.

Венгерские танцы

Главной изюминкой концерта станут знаменитые Венгерские танцы Иоганнеса Брамса. Это произведение стало результатом сотрудничества композитора и венгерского скрипача Эде Ременьи, который открыл Брамсу целый мир темпераментной венгерской музыки. Интересно, что на гастроли Брамс даже не взял с собой нот, полагаясь исключительно на импровизацию и музыкальную интуицию. Такие живые концерты впоследствии положили начало созданию Венгерских танцев.

Камерное наследие Мендельсона

Также в программе прозвучит фортепианное трио Мендельсона, которое считается одним из самых известных камерных произведений. Роберт Шуман назвал его «шедевром среди современных трио», а сам Мендельсон был удостоен титула «Моцарта XIX века». Это трио было написано в 1839 году во Франкфурте, где композитор наслаждался летними деньками, сочетая музыку с прогулками по лесу и рисованием.

Программа концерта

В программе возможны изменения:

  • Гобер — Романтическая пьеса для флейты, виолончели и фортепиано
  • Капустин — Трио для флейты, виолончели и фортепиано, op. 86
  • Брамс — Шесть венгерских танцев для флейты, виолончели и фортепиано, переложение Д. Геллера
  • Мендельсон — Трио для флейты, виолончели и фортепиано ре минор, op. 49

Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой в исполнении выдающихся музыкантов в значимом музыкальном пространстве!

26 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 600 ₽

