А. Рамм, С. Виланд, А. Одинцова

Музыка Брамса и Мендельсона в Зале Зарядье

В Зале Зарядье зрителей ожидает уникальная музыкальная программа, которая перенесет их в мир венгерской музыки и романтического камерного звучания. В исполнении талантливых музыкантов — Софии Виланд (флейта), Александра Рамма (виолончель) и Анны Одинцовой (фортепиано) — прозвучат произведения, которые обогатят театральный вечер.

Венгерские танцы

Главной изюминкой концерта станут знаменитые Венгерские танцы Иоганнеса Брамса. Это произведение стало результатом сотрудничества композитора и венгерского скрипача Эде Ременьи, который открыл Брамсу целый мир темпераментной венгерской музыки. Интересно, что на гастроли Брамс даже не взял с собой нот, полагаясь исключительно на импровизацию и музыкальную интуицию. Такие живые концерты впоследствии положили начало созданию Венгерских танцев.

Камерное наследие Мендельсона

Также в программе прозвучит фортепианное трио Мендельсона, которое считается одним из самых известных камерных произведений. Роберт Шуман назвал его «шедевром среди современных трио», а сам Мендельсон был удостоен титула «Моцарта XIX века». Это трио было написано в 1839 году во Франкфурте, где композитор наслаждался летними деньками, сочетая музыку с прогулками по лесу и рисованием.

Программа концерта

В программе возможны изменения:

Гобер — Романтическая пьеса для флейты, виолончели и фортепиано

для флейты, виолончели и фортепиано Капустин — Трио для флейты, виолончели и фортепиано, op. 86

для флейты, виолончели и фортепиано, op. 86 Брамс — Шесть венгерских танцев для флейты, виолончели и фортепиано, переложение Д. Геллера

для флейты, виолончели и фортепиано, переложение Д. Геллера Мендельсон — Трио для флейты, виолончели и фортепиано ре минор, op. 49

Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой в исполнении выдающихся музыкантов в значимом музыкальном пространстве!