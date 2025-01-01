Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
А. Пушкин. Сказки
Киноафиша А. Пушкин. Сказки

Спектакль А. Пушкин. Сказки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказки Пушкина от театра «Академия слова» в Музыкальной квартире на Тверской

Театр «Академия слова» представляет увлекательную литературную программу, основанную на известных сказках Александра Сергеевича Пушкина. В программе вы сможете насладиться следующими произведениями:

  • «Сказка о попе и работнике его Балде» — история о находчивом и трудолюбивом деревенском мужике, который сталкивается с жадным попом, желающим заполучить себе бесплатного работника.
  • «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» — сказание о прекрасной царевне, оказавшейся на грани гибели из-за зависти мачехи-колдуньи.

Почему стоит посетить?

Сказки Пушкина не только развлекают, но и учат детей важным жизненным урокам. По мнению детских психологов, они помогают формировать понимание добра и зла, развивают сочувствие и воображение. Эти произведения являются мудрым наследием русского народа, обличающим человеческие пороки и воспевающим любовь, красоту и человеколюбие.

Приходите с детьми в театр «Академия слова» и откройте для них удивительный мир пушкинских сказок!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше