Спектакль А. Пушкин. Сказки

Сказки Пушкина от театра «Академия слова» в Музыкальной квартире на Тверской

Театр «Академия слова» представляет увлекательную литературную программу, основанную на известных сказках Александра Сергеевича Пушкина. В программе вы сможете насладиться следующими произведениями:

«Сказка о попе и работнике его Балде» — история о находчивом и трудолюбивом деревенском мужике, который сталкивается с жадным попом, желающим заполучить себе бесплатного работника.

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» — сказание о прекрасной царевне, оказавшейся на грани гибели из-за зависти мачехи-колдуньи.

Почему стоит посетить?

Сказки Пушкина не только развлекают, но и учат детей важным жизненным урокам. По мнению детских психологов, они помогают формировать понимание добра и зла, развивают сочувствие и воображение. Эти произведения являются мудрым наследием русского народа, обличающим человеческие пороки и воспевающим любовь, красоту и человеколюбие.

Приходите с детьми в театр «Академия слова» и откройте для них удивительный мир пушкинских сказок!