A-One Tribute
16+
Продолжительность 150 минут
Музыкальное шоу A-One Tribute в клубе «Jagger»

В клубе «Jagger» состоится музыкальное шоу A-One Tribute, которое соединяет поколения через хиты альтернативной музыки. Этот проект вдохновлен культовым телеканалом «Первый альтернативный», который когда-то транслировал исключительно альтернативную и рок-музыку.

Шоу будет наполнено бессмертными треками зарубежных исполнителей, такими как Nirvana, Limp Bizkit, Papa Roach, Blur, HIM, Rammstein, System of a Down и многие другие. Также на сцене прозвучат хиты культовых российских артистов: Кино, Сплин, Звери, Кукрыниксы, Агата Кристи, Пилот, Алиса, Ляпис Трубецкой.

Шоу A-One Tribute подойдет для широкой аудитории: от поколений, выросших на музыке и телевидении 2000-х, до любителей альтернативного рока и русского рока. Каждое выступление будет напоминать о лучших моментах музыкальной эпохи, а аутентичное звучание увлечет всех зрителей.

Эти песни стали неотъемлемой частью нашего музыкального наследия, и теперь они прозвучат на сцене клуба «Jagger» в исполнении яркого кавер-бэнда. Не пропустите — будет мощно!

Май
29 мая пятница
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

