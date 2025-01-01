Спектакль А не повесить ли нам зеркало над кроватью?

Модный театр «TURDUS» представляет спектакль по произведениям культового Вуди Аллена — мастера интеллектуальной комедии и острого сарказма. Постановка объединяет две знаменитые пьесы: «Централ-Парк Вест» и «Олд Сейбрук», перенесённые с разрешения маэстро на российскую сцену.
О спектакле:
Зритель оказывается в самом сердце Манхеттена, где типичные успешные ньюйоркцы вовлечены в вихрь страстей и абсурдных ситуаций. Герои страдают, любят, ревнуют, обсуждают психоанализ, секс, измены и брачные отношения, поражая остроумием и саркастичными диалогами.
Особенности постановки:
«Вуди Аллен — фигура, задающая тренды в театре и кино. Его пьесы, ставшие хитами Бродвея, теперь доступны и российской публике», — отмечает режиссёр.
Приходите, чтобы насладиться мастерством слова, остротой сюжетов и фирменной интеллектуальной комедией Вуди Аллена!