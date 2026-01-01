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А любовь права…
Киноафиша А любовь права…

Спектакль А любовь права…

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+

О спектакле

Ностальгия в каждой ноте. Живое исполнение советских музыкальных хитов

Советские песни – это не просто музыка, это саундтрек нашей жизни. Они звучали в кино, на танцплощадках и в сердцах, сопровождая признания в любви и первые свидания. Сегодня они снова актуальны, потому что в них всё просто и искренне: жизнь, слёзы и, конечно, любовь.

Классика высокого уровня
Песни того времени создавались настоящими мастерами. Великие композиторы и талантливые поэты вложили в них душу, а мы – воспоминания и чувства.

Живое исполнение
Виктория Рябинина подарит вам вечер искренних эмоций, исполнив самые любимые песни. Её аккомпанирует виртуозный пианист Антон Буканов, добавляя волшебства и тепла в каждую мелодию.

Приходите, чтобы услышать и почувствовать музыку, которая соединяет поколения.

В ролях
Виктория Рябинина
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