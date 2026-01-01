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А кто ж его знает — почему?
Киноафиша А кто ж его знает — почему?

Спектакль А кто ж его знает — почему?

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Современная интерпретация рассказа А.П. Чехова «Душечка»

Уважаемые ценители театрального искусства! Позвольте пригласить вас на вечер камерного театра, где грань между сценой и душой зрителя исчезает.

Спектакль «А кто ж его знает - почему?»

Исполнительница главной роли — Анастасия Лукина. Этот спектакль представляет собой современную интерпретацию рассказа А. П. Чехова «Душечка». Режиссерская задумка предлагает взглянуть на эту историю как на философию безграничной любви и жертвенности, актуальную во все времена.

Сюжет и значение

Спектакль рассказывает о Оленьке, дочери отставного коллежского асессора Племянникова. Её прозвали «душечкой» за особое очарование и наивную простоту. Оленька обладает удивительным талантом любить всех и вся, искренне и наивно, полностью растворяясь в объекте обожания. Почему именно так? Актриса Анастасия Лукина, следуя за Чеховым, пытается исследовать феномен женской души через призму этого персонажа.

Звучание Шопена

В спектакле звучит музыка великих произведений Фридерика Шопена, что создает неповторимую атмосферу и углубляет понимание внутреннего мира героини. Музыка и текст переплетаются, открывая новые грани известной истории.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события театрального сезона и насладиться мастерством перевоплощения актрисы на сцене.

В ролях
Анастасия Лукина

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от 700 ₽

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